'Vanayı kapatırım, yiyecek bulamazlar' sözleri bir günde gömüldü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Erdoğan'ın 'yiyecek dahi bulamayacaklar, vanayı kapatırız, ekonomik ambargo uygulayacağız' sözlerini bir günde tekzip etti. Zeybekçi Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ekonomik ambargonun tehlikeli bir söylem olduğunu dile getirerek “Ticaretle, ekonomiyle ilgili faaliyetlerimizi devam ettireceğiz" dedi.





Tayyip Erdoğan, dün Barzani’ye “Yaptırımları uygulamaya başladığımızda ortada kalacaksın. Vanayı kapadığımızda iş bitti. TIR’lar Kuzey Irak’a çalışmadığı anda bunlar yiyecek bulamayacaklar” sözleriyle seslenmişti.





Fakat Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Habur kapatılmayacak' dillendirmesinin ardından, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de 'Ticari faaaliyetlerimizi devam ettireceğiz' dedi.





AMBARGO TEHLİKELİ BİR SÖYLEM





Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’na konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi kriz uyarısında bulundu:





Zeybekçi, Rusya ile yaşanan krizi anımsattı. Rusya'nın ilk ticarete dokunduğunu ve Türkiye'ye ticaretle ders vermeye çalıştığını ifade eden Zeybekçi şöyle devam etti:





"Bu son derece yanlıştı. Kuzey Irak konusunda aynı yanlışı yapmamızı pek uygun görmüyorum. Hükümet olarak, ülke olarak, benim devletimin menfaatleri farklı bir şey dediği zaman, o karar net olarak alınır. Biz de Ekonomi Bakanlığı olarak onu emir telakki eder, öyle hareket ederiz. Ama şu anda bakanlık olarak refleksimiz, normal seyrinde devam etmesi. İsrail'le de çok şeyler yaşadık ama ticaretin devam etmesinden yana oldum. Mısır'da da böyle oldu. Kuzey Irak'ta da, devlet olarak ekonomiyle ilgili kararlar alınmadıkça, böyle olmalı."





'EKONOMİ BAKANLIĞI, 'DUYGUSUZ, KAPİTALİST BAKANLIK' OLARAK ALGILANABİLİYOR'





O bölgede Türk şirketlerinin alacaklarının 1.9 milyar dolar olduğunu söyleyen Zeybekçi, "Bu konuda Bakanlar Kurulu'nda iki ayrı görüş mü var?" sorusuna da yanıt verdi.





"İki ayrı değil, çok daha fazla görüş vardır. Herkesin farklı bir yaklaşımı var" diyen Zeybekci, "25 bakan varsa, o kadar çok görüş var demektir. Bu noktada Ekonomi Bakanlığı ‘duygusuz, kapitalist bakanlık' olarak algılanabiliyor. Ama Ekonomi Bakanlığı olarak bizim görüşümüz sadece ve sadece Türkiye'nin menfaati. Ekonomik ambargo tehlikeli bir söylem. Ambargo koyduğunuzda satışlarınız duruyor. Diyebilirsiniz ki, ‘Musul-Kerkük kutsal davamız, sen hala ticaret' diyorsun. Ama benim işim ticaret. Ben Ekonomi Bakanı'yım. 8-9 milyar dolarlık bir ticaretten, Türkiye'nin menfaatinden bahsediyoruz" diye konuştu.





Zeybekçi, koşulların değişmesi durumunda merkezi Irak'a yapılan sevkiyatın sürmesi için İran üzerinden iki ayrı kapı üzerinden güzergahın kullanılabileceğini de sözlerine ekledi. Bunların şahsi görüşü olduğunu söyleyen Zeybekçi, "Ama Rusya da doğalgaz hatlarını kapatmadı. Hatta Ukrayna'ya karşı bile kapatmadı" dedi.



