İddialı sözler: Yiyecek dahi bulamayacaklar

Tayyip Erdoğan'ın Kürdistan referandumunun sonucunu tanımayacaklarını söyledi.

'Referandum yüzde 90-91 ile onaylanmış, bunun kıymeti harbiyesi var mı? Kim tanıyacak?'' diyen Erdoğan iddialı konuştu.

Erdoğan ''Biz yaptık, oldu ile olacağını zannediyorlar, olmayacak ya, olamayacak zaten. Yaptırımları uygulamaya başladığımızda ortada kalacaksın. Vanayı kapadığımızda iş bitti. Tırlar Kuzey Irak'a çalışmadığı anda bunlar yiyecek bulamayacaklar. Mecburuz, yaptırım. Bunlara İsrail neyi, nereden, nasıl gönderecek? Bunu gözden geçirmedikçe atacağımız birçok adımı da bundan sonra İsrail ile de atamayız.'' diye konuştu.





''Eyalet olarak varlığını sürdür ne gerek var bu yollara girmene?'' diye konuşan Erdoğan Araplar ve Türkmenlerin sandığa gitmediğini öne sürerek katılım oranı ve çıkan sonuçları da şaibeli ilan etti.





Erdoğan ayrıca 'ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar tüm yaptırımlar masadadır'' diye konuştugf