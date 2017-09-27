TEOG'un yerine getirecekleri sisteme bakın...

Üzerinde çalışılan modellerden bir kısmını Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı bir televizyon programında açıkladığını anımsatan Tekin, şunları kaydetti:





“Onların da içerisinde bulunduğu ama ana çerçevesi ortaokullardan liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocuklarımızın sınav baskısını, stresini hissetmeden liselere yerleştirildiği bir model ana felsefesi olan alternatifler var. Biz bunları hem Bakanlar Kurulumuzda hem de Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra detaylarını da kamuoyuna sunup süreci başlatmış olacağız.”





Gazetecilerin “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün adrese dayalı sistemle ilgili mesajları oldu” ifadesi üzerine de Tekin, “Kamuoyunda tartışılan, fikir beyan edilen her türlü modelin içinde yer aldığı bir alternatif. Ana felsefesi, liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocukların daha çok yeteneklerine, ilgilerine göre liselere yerleştirildiği bir model” yorumunda bulundu.