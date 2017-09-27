Samanyolu Haber /Eğitim / TEOG'un yerine getirecekleri sisteme bakın... /27 Eylül 2017 13:14

TEOG'un yerine getirecekleri sisteme bakın...

Ortaokuldan liseye geçişte TEOG sınavının kaldırılmasının ardından başlayan yeni sisteme ilişkin bir ‘ipucu’ daha verildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, üzerinde çalışılan modele ilişkin, “Ana felsefesi liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocukların daha çok yeteneklerine, ilgilerine göre liselere yerleştirildiği bir model” dedi.

'LİSEYE GEÇİŞTE SINAV YOK, YETENEĞE GÖRE YÖNLENDİRME VAR'

Üzerinde çalışılan modellerden bir kısmını Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı bir televizyon programında açıkladığını anımsatan Tekin, şunları kaydetti:

“Onların da içerisinde bulunduğu ama ana çerçevesi ortaokullardan liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocuklarımızın sınav baskısını, stresini hissetmeden liselere yerleştirildiği bir model ana felsefesi olan alternatifler var. Biz bunları hem Bakanlar Kurulumuzda hem de Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra detaylarını da kamuoyuna sunup süreci başlatmış olacağız.”

Gazetecilerin “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün adrese dayalı sistemle ilgili mesajları oldu” ifadesi üzerine de Tekin, “Kamuoyunda tartışılan, fikir beyan edilen her türlü modelin içinde yer aldığı bir alternatif. Ana felsefesi, liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocukların daha çok yeteneklerine, ilgilerine göre liselere yerleştirildiği bir model” yorumunda bulundu.

ADALETİ SAĞLAYABİLECEKLER Mİ?

Yusuf Tekin'in açıklaması, TEOG'un kaldırılmasıyla başarılı/başarısız öğrenci kriterlerinin neye göre belirleneceği, Türkiye gibi not sistemi ve eğitim imkanlarının subjektif kriterlere göre belirlendiği bir ülkede, yeni sistemin nasıl işleyeceği eleştirilerini beraberinde getirdi. 

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