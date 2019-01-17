Samanyolu Haber /Gündem / Bartın Üniversitesi Rektörü de “AUDI A6’dan aşağısına binmem” dedi /17 Ocak 2019 23:33

Bartın Üniversitesi Rektörü de “AUDI A6’dan aşağısına binmem” dedi

Siirt Üniversitesi'nin Rektörünün istediği makam aracının ardından Bartın Üniversitesi de makam aracıyla konuşuluyor.

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Profesör Orhan Uzun, kiralanacak makam aracında ısıtmalı koltuk, vakumlu 4 kapı gibi özellikler istedi. Akaryakıt ve şoför ücreti ise ayrıca fatura edilecek

.Siirt Üniversitesi Rektörü'nün ardından, Bartın Üniversitesi Rektörü de makam aracı kiralama ihalesi açtı. İstenen özellikler, Siirt Rektörü'nün aracını katladı. Bartın Rektörü Orhan Uzun için, 43 ayrı özelliği olan Audi A6 makam araç, 3 yıllığına, KDV ve yakıt hariç 334 bin 800 liraya kiralandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, şartnamede araçta “Isıtmalı deri koltuk, deri kapı kol dayama kolları, hız sabitleyici, Ultraviole cam, hıza duyarlı direksiyon, vakumlu 4 kapı, Otomatik ve triptonik vites, kararan dikiz ayna, elektronik 4 çeker, sürücü bilgilendirme sistemi, 4 bölgeli tam otomatik klima” olması gerektiği de yer aldı.

"EKONOMİK KRİZE RAĞMEN…"

3.0 motor, 333 beygir Audi A6 marka araca yıllık KDV hariç 111 bin 600 lira ödenecek. Aracın akaryakıt ve şoför ücreti de ayrıca fatura edilecek. Rektör Uzun'a lüks bir aracın kiralanacak olması tepkilere yol açtı. “Ekonomik kriz var. Tasarruf tedbirleri çağrılarına uyulmuyor” yorumları yapıldı. Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman da 30 ayrı özellik sıralayarak makam aracı ihalesine çıkmıştı.

İŞTE ARACIN ÖZELLİKLERİ

– Asgari 2016 Model– Sedan kasa n Asgari 2967cc motor hacminde ve dizel n Asgari 272 hp motor gücünde n Elektronik kontrollü 4 çeker n Tiptronik veya otomatik şanzımanlı

– Isıtmalı deri döşeme koltuklar n Ön ve arka kol dayama n Sürücü bilgilendirme sistemi n Hız sabitleyici n 4 bölgeli tam otomatik klima n Ultra viyole camlar

– Elektrikli, ısıtmalı yan aynalar n Hıza duyarlı direksiyon n Kararan dikiz aynası Son sistem multimedya sistem  Vakumlu 4 kapı– Deri kapı kol dayamaları Elektrom dikiz aynası

– Elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar. 



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