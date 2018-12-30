Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaş zekat verdi, rektöre makam aracı alındı /30 Aralık 2018 10:57

Vatandaş zekat verdi, rektöre makam aracı alındı

Aksaray Üniversitesi rektörünün makam aracı için, Konyalı bir iş insanının ‘zekat olarak‘ verdiği 100 bin lira ile alındığı ortaya çıktı. Bağışı yapan S.E.Y., “Başka yere gideceğine üniversiteye gitsin dedik” diye konuştu.

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Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Siirt Üniversitesi’nin Rektör Murat Erman’ın kullanması için lüks makam aracı kiralama ihalesine çıkması ses getirmişti. Benzer bir olayın Aksaray Üniversitesi’nde de yaşandığı ortaya çıktı.

Rektör Yusuf Şahin'in makam aracı için Konyalı bir işadamından bağış olarak 100 bin lira alındı. Sözcü'nün ulaştığı belgede, “Araç alınmak üzere bağış” ifadesinin yer aldığı görüldü. Üniversitenin 26 Nisan 2017 tarihli yazısında, bağış dilekçesi ve rektörlüğün 100 bin liralık bağışı kabul ettiği vurgulandı. Bağış sonrası Şahin'e Audi A6 Quattro marka araç alındı. Aracın bugünkü değeri ise 750 bin lirayı buluyor.

Bağış sahibi işadamı S.E.Y. konuyla ilgili şöyle dedi: “Bu bağışı, zekat olarak verelim diye düşündük. Önceki makam arabası sıkıntılıymış sanırım. Bana, ‘Yardımcı olursanız seviniriz' dediler. Makam arabası öğrencilerin iaşesinden alınacağına, biz de hayır için bağışta bulunalım, dedik.”

İşadamı, “Siz Konya'da faaliyet gösteriyorsunuz, neden Konya'daki üniversitelere değil de Aksaray'dakine bağış yaptınız?” sorusuna “Aksaray da Konya'nın ilçesiydi. Konya Selçuk ise zengin bir üniversite. Aksaray'a verip hayır işledik. Yoksa üniversiteyle bir ticari ilişkimiz yok” yanıtını verdi.
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