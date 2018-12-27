Samanyolu Haber /Gündem / Rektöre bak... Makam aracım 4X4, uydu telefonlu, en az 190 beygirlik yabancı menşeli olsun /27 Aralık 2018 11:37

Rektöre bak... Makam aracım 4X4, uydu telefonlu, en az 190 beygirlik yabancı menşeli olsun

108 devlet üniversitesi arasında 90. sırada olan Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman istedi: Aracım 232 km hız yapsın, ısıtmalı koltuk, uydu telefonu olsun

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Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman için, “süper lüks araç” ihalesine çıkıldı. 28 aylığına kiralanacak araç için tam 30 özellik sıralandı. Müstakbel araç için sayılan özellikler arasında, “Yabancı menşeli,, siyah renkli, 4×4 dizel motor, 2000 cc, en az 190 beygir güç, start stop, ısıtmalı koltuklu, uydu telefonlu, saatte 232 kilometre yapabilecek nitelikte ve 0-100 kilometreye 8.2 saniyede çıkabilen” kriterleri yer aldı.

Sözcü‘den Ali Ekber Ertürk‘ün haberine göre 13 Kasım’da çıkılan ihalenin şartnamesine göre, rektör makam aracını mesai dışında da kullanabilecek.

UYDUYA DA BAĞLANSIN

108 devlet üniversitesi arasında 90. sırada olan Siirt Üniversitesi rektörünün makam aracının sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıklı, dinamik süspansiyonlu, uzaktan kumandalı merkezi kilitli, immobilizer ve start-stop sistemi, enerji geri kazanım sistemi, hız sabitleme sistemi, verimlilik modülü ve elektromekanik direksiyonu olması gerektiği belirtildi.

Uydu telefon ve Bluetooht bağlantısı, deluxe çift bölgeli tam otomatik klimalı, 4 kol tasarımlı çok fonksiyonlu deri direksiyon, ön ve arka park mesafe ölçer park sensörlü olarak tanımlanan aracın elektromekanik park frenli, elektrikli ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalı olması gerektiği ifade edildi. 28 aylığına kiralanacak araç için sürücü bilgilendirme sistemli, yol bilgisayarlı, Türkçe navigasyonlu, ısıtmalı koltuklu, uzunluğu 4 bin 932 mm., genişliği bin 874 mm, yüksekliği bin 455 mm, ağırlığı bin 660 kg, azami hızı 232 km/saat, hızlanması da, 0-100 km/saat 8.2 saniye olacak şeklinde sıralandı.
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