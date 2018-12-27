Lüks makam aracı isteyen rektörden ilginç savunma: Sanki...

Erman, kendisine 28 aylığına kiralanacak lüks makam aracının medyada yer alması sonrası bir açıklama yaptı. 13 Kasım’da çıkılan ihalede Erman’a tahsis edilecek araçta ultra lüks donanım şartları aranıyordu. En az 2017 model olması gereken 4×4 aracın, 2000 motorlu ve 190 beygir güce sahip olmasının yanı sıra 0’dan 100 kilometre hıza 8.2 saniyede ulaşması ve azami hızının 232 kilometreye çıkması olmazsa olmaz şartlar arasındaydı.

Yabancı marka siyah renkte araç isteyen rektörün otomobilin donanımları da kalem kalem belirtilmişti: Dört tarafta hava yastığı, start-stop özellikli, uydu telefonlu, deluxe çift bölgeli tam otomatik klimalı, dört kol tasarımlı çok fonksiyonlu deri direksiyon, elektromekanik park freni, ısıtmalı koltuklu vb…









Önceki rektörden kalan aracın 2008’de takla attığını ve tamir masraflarının pahalıya mal olduğunu söyleyen rektör ayrıca otomobilin daha önce başka bir firmadan kiralandığını, ancak ilgili firma sözleşmeyi feshettiği için kamu ihalelerinden men edildiğini belirtti.





“Yedi-sekiz ay sonra otomobilin sözleşmesini feshettiler. Biz de yeni bir araç için ihaleye çıktık. Sanki Ferrari. Her rektörlükte olan bir otomobil bu” diyen Erman, otomobil için istediği koşulların abartıldığını savundu.





Siirt Üniversite Rektöründe hali hazırda 4 Makam aracı





Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, daha yeni bir Audi A6 makam aracı kiraladı.







Rektör Erman’ın son kiraladığı Audi A6 makam aracına aylık 5-10 bin TL arasında ücret ödediği belirtiliyor.





İddialara göre Rektörün kullandığı makam aracının sayısı böylece 4’e yükseldi. Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman’dan aşağıda detaylandırılan iddialarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi istenilmektedir.





1) AUDİ A4 (Bu aracın yakında satışının yapılacağı belirtiliyor)

2) AUDİ A6 (Son kiraladığı araç. Aylık 5 ile 10 bin lira arası ödeme yapıyor)

3) Ford Kuga Jip (Bu jip şuan üniversitede bulunuyor)

4) HYUNDAI ELANTRA (Bu araç Ankara’da Esenboğa Havalimanı otogarında duruyor. Rektör Erman, Ankara’ya gittiği vakit Esenboğa garajından çıkardığı belirtiliyor.









