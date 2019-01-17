Samanyolu Haber /Gündem / Son anket sonuçları açıklandı: İstanbul'da fark kapandı /17 Ocak 2019 23:05

Son anket sonuçları açıklandı: İstanbul'da fark kapandı

Yerel seçimlerden çıkacak sonuç merak edilirken yapılan anketlerde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasında ciddi bir çekişme yaşanıyor. Avrasya Araştırma'ya göre, iki isim arasındaki puan farkı 2'ye düştü.

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Yerel seçimlerden çıkacak sonuç merak edilirken yapılan anketlerde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasında ciddi bir çekişme yaşanıyor. Avrasya Araştırma'ya göre, iki isim arasındaki puan farkı 2'ye düştü.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala anketler art arda gelmeye devam ediyor. 

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 10 büyükşehir için iki adaylı (CHP-AKP) seçim durumunda oluşacak oy oranları ile ilgili yaptıkları anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre İstanbul'da "Büyükşehirlerde sadece CHP/İyi parti ittifakı ve Cumhur ittifakı katılırsa oyunuz ne yönde olur?" sorusuna "Ekrem İmamoğlu" diyenler yüzde 42, "Binali Yıldırım" diyenler ise yüzde 44 oldu. Kararsızlar yüzde 14'te kaldı. Kemal Özkiraz'ın yorumuna göre İstanbul'da HDP ve SP adayları seçimin sonucunu belirleyecek.

Ankete göre MHP seçmeni AKP ile yapılan ittifaka yüzde 40 oranında sadık değil. AKP seçmeni ise yüzde 80 oranında sadık. Ekonomi de oyların rengini belirlemede çok etkili.

Ankete göre Ankara ve İzmir'in yanı sıra diğer 7 büyükşehirdeki sonuçlar şöyle:

ANKARA: Mansur Yavaş: 49  Mehmet Özhaseki 40, Kararsız: 11 
İZMİR: CHP adayı: 63, Nihat Zeybekci: 24 Kararsız: 13  

BURSA: Mustafa Bozbey: 34, Alinur Aktaş: 36, Kararsız: 30 (Kararsızların en yüksek olduğu büyükşehir.)

ANTALYA: Muhittin Böcek: 52, Menderes Türel: 38, Kararsız: 10  

ADANA: Zeydan Karalar: 36, Hüseyin Sözlü: 38, Kararsız: 26  

AYDIN: Özlem Çerçioğlu: 54, Mustafa Savaş: 36, Kararsız: 10 

BALIKESİR: İsmail Ok: 42, Yücel Yılmaz: 38, Kararsız: 20  

HATAY: Lütfü Savaş: 48, İbrahim Güler: 36, Kararsız: 16  

DENİZLİ: Ümit Bahtiyar: 46. Osman Zolan: 38, Kararsız:16 
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