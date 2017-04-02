Babasından ,Neden maaş istemediği belli oldu

Maaş almadan çalışacaklarını açıklayan Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'ın 740 milyon dolarlık (2 milyar 690 milyon TL) servetinin bulunduğu anlaşıldı.







New York Times’ın gündeme bomba gibi düşen haberinde, Trump ve Kushner’ın, kurdukları imparatorluk sayesinde hâlâ kazanç elde ettiğinin belgelerde açıkça görüldüğünün üzeri çizildi.









Trump ve Kushner’ın mâl varlığına, Trump International Hotel’deki hisseleri de dahil. Trump ailesine ait Washington’daki bu otelde Ivanka Trump’ın 25 milyon dolar değerinde hissesi bulunuyor. Ivanka Trump’ın Beyaz Saray’a komşu olan otelden sadece geçen yıl 1 ila 5 milyon dolar arasında para kazandığı ifade edildi.

Uzmanlar ise Ivanka Trump’ın hisseleriyle alakalı olarak başka bir konunun altını çiziyor. Yabancı ülkelerin politikacılarının ‘yalakalık yapma amacıyla’ Trump’ın otelinde kalmak isteyebileceklerine dikkat çekiliyor.













MAAŞ ALMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI





Trump’ın kıdemli danışmanı olarak görev yapan Jared Kushner ve geçen hafta başkanın asistanlığı görevine getirilen kızı Ivanka Trump görevleri boyunca maaş almayacaklarını açıklamıştı.



