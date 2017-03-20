Beyaz Saray'dan 'tokalaşma' açıklaması

Merkel'in Washington ziyaretinde en dikkat çeken olaylardan biri Şansölye ile Trump arasında yaşanan tokalaşma karmaşasıydı.







Trump Merkel'in elini ilk karşılamada sıksa da iki liderin görüşme sonrası Beyaz Saray'da katıldığı fotoğraf çekimi sırasında gazeteciler iki liderden tokalaşmalarını istemiş, ancak Trump, Merkel'in 'Tokalaşmak ister misiniz?' şeklindeki sorusuna rağmen elini uzatmamıştı.





'SORUYU DUYDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'







Eleştirilerin ardından Beyaz Saray'dan konuyla ilgili çok kısa bir açıklama geldi.







Sözcü Sean Spicer, Der Spiegel'e yaptığı açıklamada "Ben onun (Trump) soruyu duyduğunu düşünmüyorum" dedi.