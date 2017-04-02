Kerkük'te bayrak tartışması büyüyor

Kerkük'te kent meclisinin resmi kurumlara Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı çekilmesi ve Kerkük'ün Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlanması yönündeoylama kararı almasının ardından krize Bağdat'ta müdahil oldu. Irak Parlamentosu Kerkük'te sadece Irak bayrağı asılması kararını aldı.











Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebiwar Talabani, düzenlediği basın toplantısında, "O karar (Irak Meclisi'nin aldığı) Kerkük'te uygulanmayacaktır çünkü Irak Federal Mahkemesine göre, Meclis'ten alınan her kararın uygulanma şartı yok. Yani karar Kerkük İl Meclisi tarafından uygulanmayacaktır." diye konuştu.