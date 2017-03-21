Beyaz Saray'a taşınıyor

ABD yetkilileri, Başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a Beyaz Saray'da bir ofis tesis edileceğini açıkladı.





Yetkililer ayrıca Trump'ın 35 yaşındaki kızının resmi bir rolü olmamasına rağmen "devlet sırrı" niteliğindeki belgelere erişiminin olacağını da doğruladı.





Ivanka Trump'ın Politico'ya konuşan avukatı Donald Trump'ın kızının, başkana geniş bir yelpazede danışmanlık vereceğini ve başkanın "gözü kulağı" olacağını söyledi.



