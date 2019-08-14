AYM iptal etmişti; Erdoğan ziyarete gidiyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Van Gölü kıyısına yapılan Cumhurbaşkanlığı Köşkü için torba yasa ile getirilen kanun AYM’nin kararı ile iptal edilmişti. AYM’nin iptal ettiği inşaatı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret edeceği ifade edildi.





AKP iktidarı, Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı esnasın otağı kurduğu Ahlat’taki araziye Cumhurbaşkanlığı Köşkü yapılmasına olanak sağlayan yasa değişikliği yapmıştı. Köşkün yapılacağı alan Van Gölü kıyısında olduğu için “Kıyıları Koruma ve herkesin eşit şekilde faydalanması” yasasına aykırı olduğu gerekçesiyle, yasa değişikliğine ihtiyaç vardı.





ERDOĞAN, MALAZGİRT ZAFERİNİN YIL DÖNÜMÜNDE ZİYARET EDECEK





AKP’nin teklif ettiği ve MHP’nin desteklediği ‘Torba Yasa’ kapsamında Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün yapılacağı yer ile ilgili özel düzenleme yapıldı. Anayasa Mahkemesi (AYM) bu yasa değişikliğini iptal etti.







Yeniçağ’dan Erdem Avşarın haberine göre , AYM’nin kararı ile inşaatın akıbeti soru işaretlerine neden olurken yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu yasa için AYM’nin iptal kararı vermesinin ardından durdurulması beklenen inşaatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret edeceği öğrenildi.





Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü için Ahlat’a gidecek olan Erdoğan’ın buradaki programı kapsamında inşaat alanını ziyaret etmesi bekleniyor. Erdoğan’ın inşaat alanını ziyareti ise AYM’nin iptal kararına rağmen inşaatın devam edeceği şeklinde yorumlandı.





AYM, KÖŞK ALANININ KROKİSİNİ İPTAL ETMİŞTİ





Hükûmet, ocak ayında çıkardığı “torba yasa” ile Kıyı Yasası’na madde ve krokiler eklemişti. Madde ile Ahlat’ta yapımına başlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Kıyı Yasası’ndaki sınırlamalardan muaf tutulmuştu. CHP’nin başvurusu üzerine AYM, Van Gölü sahiline inşa edilmekte olan Cumhurbaşkanlığı Köşkü için kıyının doldurulmasına, kazı yapılmasına, değiştirilmesine, duvar, çit, parmaklık gibi engeller oluşturulmasına izin veren yasa maddesini iptal etmişti. Maddenin yanı sıra “köşk alanının” gösterildiği kroki de iptal edildi.