Babacan, Erdoğan'ı en hassas yerinden vurdu

Ali Babacan'ın ekibi sosyal medyada yeni bir video yayınladı! "Babacan Talks" isimli Twitter hesabında yayınlanan kısa videoda Babacan yurt dışından alınan kredilerin lüks konut ve alışveriş merkezlerine harcanmasını eleştiriyor.

Viedonun eklendiği tweette, "Ali Babacan 2011 sonrası inşaata dayalı ekonomiyi sık sık eleştirirken, tasarruf ve üretime dayalı ekonomi uyarısı yapıyordu." ifadeleri dikkati çekti.

EN PAHALI MARKALARI ALACAK KADAR ÜRETTİK Mİ?

Babacan videoda, "Dünyanın en pahalı markalarını satın alacak kadar, bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi? Yoksa daha hak etmeden mi bu işleri yapıyoruz?” sorusunu yöneltiyor.





Ali Babacan, bakanlığı döneminde yargı bağımsızlığına dair uyarılarda da bulunmuştu: “Yargıdaki problemler vatandaşın adalet hissini örselemiş durumda. Eğer bu yanlışlar devam ederse yerimizde saymayı bırakın, geriye dönüş bile olur. Adalete güvenin olmadığı bir ülkede sosyal rahatsızlıklar büyür.”





Babacan, 8 Temmuz'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kurucu üyeliğinden istifa etmiş ve yeni parti kurmak için kolları sıvadığını açıklamıştı.