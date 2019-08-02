Soylu: AYM’nin kararını içimize sindiremiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) barış bildirisine imza atan akademisyenler hakkında verdiği hak ihlali kararıyla ilgili, “AYM'nin malum kararını içimize sindirmemize aklımız, vicdanımız ve yaşadıklarımız mani olmaktadır.” dedi.





DEMİRTAŞ'I HEDEF ALDI





Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Üstünü örtemeyecekleri gerçek şudur; çukur eylemleri sonrası orada yaşayan, evleri PKK'lılar tarafından işgal edilen, yakıp yıkılan halk, PKK'ya kabarık bir fatura kesti. Yakıp yıktıkları yerlerde bugün var olan huzuru kıskanıyor olabilirler. (Selahattin) Demirtaş gibilere tarihi çarpıtma imkanı sağlamaları da ayrı bir üzüntümüzdür."