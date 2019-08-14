İstanbul'daki Süper Kupa maçında taraftar sahaya indi

UEFA Süper Kupa karşılaşmasının 14. dakikasında tribünden atlayan bir Chelsea taraftarı kendini Liverpool filelerine atmak istedi. Ancak güvenlik güçleri taraftarı çizgide yakaladı. Sahaya atlayan taraftarın 'Deli Mi Ne?' YouTube kanalının sahibi Faster Abdü olarak bilinen Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu anlaşıldı.





Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa'nın 14. dakikasında sahaya bir taraftar atladı. Chelsea yarı alanında sahaya atlayarak deparla Liverpool kalesine yönelen ve kendini filelere bırakmak isteyen taraftarı güvenlik güçleri kale çizgisi üzerinde durdurdu. Sahaya giren taraftarın 'Deli Mi Ne?' isimli YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu anlaşıldı.













Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de bir kadın taraftar sahaya atlamıştı.













