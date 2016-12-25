Erdoğan ve Esad'ın görüşeceği tarih belli oldu......

ABC gazetesinin haberine göre; Rusya, Suriye'nin ele alınacağı Astana görüşmelerinin Ocak ayında başlayacağını duyurdu. Astana'daki zirvede tarafların Dışişleri Bakanları ve diplomatik heyetler görüşerek Suriye'de çözüm planı üzerinde çalışacak.



HEM PUTİN'LE HEM ESAD'LA GÖRÜŞECEK

Kesin tarihi henüz belli olmamakla birlikte Ocak ayının ortalarında Astana'daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başbaşa görüşme yapacakları açıklandı.

Ancak zirvenin en büyük sürprizi, Erdoğan'ın son 5 yıldır 'diktatör' dediği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşecek olması. Erdoğan'ın Emevi Camiinde namaz kılabilmesinin tek koşulu, Esad ile el sıkışması.

Suriye kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre Erdoğan, Putin'le yapacağı görüşmeden hemen önce ya da görüşmenin ardından Esad'la da görüşecek. Bu görüşme Erdoğan ile Esad arasında 6 Şubat 2011'de Hatay'da Dostluk Barajı'nın temel atma töreni sırasında yapılan görüşmenin ardından ilk yüz yüze görüşme olacak. Erdoğan, o tarihten sonra Esad'la yüz yüze hiç görüşmemiş, 2011 yılının ortalarına kadar bir kaç kez telefonla görüşmüştü. Ancak Suriye iç savaşın hız kazandığı 2011 yılının ortasından bu yana temas tamamen kopmuştu.

ŞAM MESAFELİ





Yaklaşık 6 yıldır cihatçı çetelere karşı büyük bir mücadele veren Suriye'nin askeri ve güvenlik bürokrasisinin bu görüşmeye temkinli yaklaştığı ve "Erdoğan bu savaştaki suçunu kabul edip özür dilemeden bu görüşmenin yapılmaması daha doğru olurdu" yaklaşımının hakim olduğu biliniyor.