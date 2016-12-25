Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Esad'ın görüşeceği tarih belli oldu...... /25 Aralık 2016 02:21

Erdoğan ve Esad'ın görüşeceği tarih belli oldu......

Suriye lideri Esad ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Ocak ayı sonuna kadar yan yana gelecek ve el sıkışacaklar.

Erdoğan: Şam'a gidip Emevi Camii'nde namaz kılacağız

ABC gazetesinin haberine göre; Rusya, Suriye'nin ele alınacağı Astana görüşmelerinin Ocak ayında başlayacağını duyurdu. Astana'daki zirvede tarafların Dışişleri Bakanları ve diplomatik heyetler görüşerek Suriye'de çözüm planı üzerinde çalışacak.
 
HEM PUTİN'LE HEM ESAD'LA GÖRÜŞECEK
 
Kesin tarihi henüz belli olmamakla birlikte Ocak ayının ortalarında Astana'daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başbaşa görüşme yapacakları açıklandı.
 
Ancak zirvenin en büyük sürprizi, Erdoğan'ın son 5 yıldır 'diktatör' dediği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşecek olması. Erdoğan'ın Emevi Camiinde namaz kılabilmesinin tek koşulu, Esad ile el sıkışması.
 
Suriye kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre Erdoğan, Putin'le yapacağı görüşmeden hemen önce ya da görüşmenin ardından Esad'la da görüşecek. Bu görüşme Erdoğan ile Esad arasında 6 Şubat 2011'de Hatay'da Dostluk Barajı'nın temel atma töreni sırasında yapılan görüşmenin ardından ilk yüz yüze görüşme olacak. Erdoğan, o tarihten sonra Esad'la yüz yüze hiç görüşmemiş, 2011 yılının ortalarına kadar bir kaç kez telefonla görüşmüştü. Ancak Suriye iç savaşın hız kazandığı 2011 yılının ortasından bu yana temas tamamen kopmuştu.
 
ŞAM MESAFELİ

Yaklaşık 6 yıldır cihatçı çetelere karşı büyük bir mücadele veren Suriye'nin askeri ve güvenlik bürokrasisinin bu görüşmeye temkinli yaklaştığı ve "Erdoğan bu savaştaki suçunu kabul edip özür dilemeden bu görüşmenin yapılmaması daha doğru olurdu" yaklaşımının hakim olduğu biliniyor.
<< Önceki Haber Erdoğan ve Esad'ın görüşeceği tarih belli oldu...... Sonraki Haber >>

STV dizisi sebebiyle Cemaat'i suçlayanlar TRT'ye ne diyecek?

STV dizisi sebebiyle Cemaat'i suçlayanlar TRT'ye ne diyecek?

Senegal halkı okullarına sahip çıkıyor!

Senegal halkı okullarına sahip çıkıyor!

Erdoğan: Kopya çektik, kötü taklitler yaptık

Erdoğan: Kopya çektik, kötü taklitler yaptık

"Rus elçi suikasti STV dizisinde işlendi" iddiasına cevap

Milletvekiline bombalı saldırı

Milletvekiline bombalı saldırı

Eşi yüzünden Romanya’nın ilk müslüman başbakanı olma şansını kaybetti

Eşi yüzünden Romanya’nın ilk müslüman başbakanı olma şansını kaybetti

NASA, 2016’da uzaydan çekilmiş en iyi 16 fotoğrafı seçti

NASA, 2016’da uzaydan çekilmiş en iyi 16 fotoğrafı seçti

Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaat mensubunu toplama kampına koyalım

Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaat mensubunu toplama kampına koyalım

Kurtulmuş'tan medyaya tehdit! "Ayaklarını denk alsınlar'

Kurtulmuş'tan medyaya tehdit!

Şehitlere saygı mitinginde AKP'liler göbek attı

Şehitlere saygı mitinginde AKP'liler göbek attı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:50:01