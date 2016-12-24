ODTÜ mezunu doktoralı genç nasıl IŞİD militanı oldu?

Türkiye ‘Fırat Kalkanı’ operasyonu ile el-Bab önlerinde IŞİD militanlarıyla savaşan Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) yardım ediyor..





Askerlerimiz orada.





Daha önce hiç düşünmediğimiz bir konu, VOA’nın (Amerika’nın Sesi) ‘Aşırıları İzleme Masası’ (EWD) adına yapılmış bir çalışmasını okurken aklımıza geldi: “Savaşın karşı cephesinde de Türkler var mı? IŞİD saflarında?”





VOA bir grup gazeteciyi ABD’de ve Ankara’da bir araya getirerek ilk elde çok garip gelen bir olayı tek bir örnek kişi üzerinden anlamaya çalışmış.



