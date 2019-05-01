Asgari ücretli fitreye muhtaç

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı Ramazan ayı içinde verilecek asgari fitre (fıtır sadakası) bedelini 23 TL olarak tespit etti.





Her yıl asgari şartlara göre ilan edilen fitre fiyatlarına göre bu yıl dört kişilik bir ailenin aylık harcaması 2 bin 760 TL. 23 TL fitre bedeli, 2 bin 20 TL ile geçimini sağlamaya çalışan 6 milyon kişinin maaşının asgari geçim şartlarının altında kaldığını bir kere daha ispat etti.





SADECE YEMEK İÇİN 2 BİN 760 TL LAZIM





Çalışma hayatı uzmanı Şevket Tezel, Milli Gazete'ye verdiği mülakatta, 2016 ve 2019 yılları arasındaki asgari ücret zamlarının hepsinde bir çelişki olduğunu söyledi.





Tezel, "Ramazan’ı sadece fitre ile geçirecek dört kişilik düşük gelirli bir ailenin 30 gününü düşünürsek ayda sadece yemek için ödeyeceği tutar net 2 bin 760 TL olacaktır. Oysa bir işçinin çalıştırılabileceği en düşük ücret olan asgari ücret de özünde bireyin yemek, barınma, ısınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılama iddiasındadır. Ne yazık ki Türkiye şartlarında durum öyle değil.” ifadelerini kullandı.





2019 yılı Ramazan ayında verilecek asgari fıtır sadakası (fitre) 23 TL olacak. Söz konusu rakam asgari ücretin günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu gözler önüne serdi.





“DİYANET İNSAFLI DÜŞÜNMÜŞ”





Sosyal Güvenlik Uzmanı Mustafa İşcan ise asgari ücret rakamlarını işaret ederek, “Asgari ücret net olarak şu an 1.880 TL. Buna dört kişilik bir aileye bakan ve eşi çalışmayan bir asgari ücretlinin aldığı AGİ’yi de kattığımız zaman asgari ücret net 2 bin 116 TL oluyor." dedi.





4 kişilik bir aile hesaplandığında kişi başı kazancın yaklaşık 17,5 TL olduğunu kaydeden İşcan, "Belirlenen 23 TL’lik fitreye baktığımız zaman Diyanet, asgari şartları düşünüp daha insaflı düşünmüş. Diyanet’in hesapladığı fitre oranına göre 4 kişilik bir ailenin günlük asgari yeme içme masrafı 92 TL oluyor. Fakat 4 kişilik eşi çalışmayan bir asgari ücretlinin günlük kazancı da 70 TL. Bu da asgari ücret konusunda yapılan yanlışı gösteriyor.” şeklinde konuştu.