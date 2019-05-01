[FLAŞ] AKP'de sürpriz istifa

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) Mahalli İdareler Genel Seçimi akabinde ilk istifa şoku yaşandı.





Bir ay önce Ankara Pursaklar Belediye Başkanı olarak seçilen AKP’li Ayhan Yılmaz ani bir kararla görevinden istifa etti. AKP yönetiminin ikna etmeye çalıştığı Yılmaz’ın telefonlarını kapattığı iddia edildi.





2015'te AKP'den Ankara milletvekili seçilen Ayhan Yılmaz, 5 aylık kısa süren milletvekilliğinin ardından yeniden aday yapılmamıştı. 31 Mart'ta Pursaklar Belediye Başkan adayı olan Yılmaz, yüzde 72 oy alarak Ankara'da merkez ilçeleri içinde en yüksek oy almıştı.





KAYMAKAMA İSTİFASINI VERDİ





Ayhan Yılmaz, istifasına ilişkin dilekçesini Ankara il yönetiminde yer alan oğlu Mücahit Yılmaz aracılığıyla Pursaklar Kaymakamlığı'na teslim ettiği iddia edildi.





İstifası duyulunca parti yönetimi Yılmaz'ı ikna etmek için uğraş verdi. AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Yılmaz ile genel merkezde dün gece görüştü.





Erdoğan’ın parti yöneticilerine, “Israrcı olmayın.” dediği öğrenildi.





AYHAN YILMAZ: AYAĞIM GİTMİYOR





Sözcü’den Veli Toprak’ın edindiği bilgiye göre Ayhan Yılmaz, belediye başkan adaylığına sıcak bakmıyordu. Yakın çevresine, “Aday olmak istemiyorum. Ancak büyükşehir kaybedilirse suçu benden bilecekler. O yüzden mecburen aday oldum.” dedi.





Başkan seçildikten sonra da “Ayağım gitmiyor.” diyerek içinde bulunduğu durumu aktardı.





Yılmaz, başkanlıktan istifa etmeden önce son icraat olarak lüks makam aracını değiştirdi.





Volvo marka aracını yerine Skoda araç aldı. Yılmaz, “Pursaklar Belediyesi olarak almış olduğumuz tasarruf kararları doğrultusunda makam aracımızı daha ekonomik bir araçla değiştirdik. Eski makam aracını satarak hem bütçemize katkı sağlayacağız hem de israfın önüne geçmiş olacağız.” ifadelerini kullanmıştı.





Pursaklar Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Ayhan Yılmaz, AKP'den 25'inci Dönem Milletvekili seçilmişti.





AYHAN YILMAZ KİMDİR?





1963 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara'da tamamladı. El Ezher ve Medine İslam Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında eğitim gördü. Lise yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşunda aktif görevlerde bulundu.





Siyasi hayatına Refah Partisi ile başladı. Refah Partisi il yönetim kurulu üyeliği, Fazilet Partisi il başkan yardımcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fazilet Partisi Grup Başkanvekili, 3 dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP grup başkanvekillikleri ve 25'inci Dönem AKP Ankara Milletvekilliği görevlerinde bulundu.





31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne Cumhur İttifakı AKP Pursaklar Belediye Başkanı olarak giren Ayhan Yılmaz, aldığı yüzde 73,06'lık oy oranı ile Pursaklar Belediye Başkanı Seçildi.



