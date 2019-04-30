Ramazan pidesine yüzde 16 zam

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.
2018 yılı Ramazan ayında kilosu 7 lira 30 kuruş olan pidenin fiyatı bu yıl yüzde 16 zamla 8 lira 50 kuruş olacak.
İstanbul'da 350 gram pide 3 liradan, Ankara'da 300 gram pide 2,5 liradan satılacak.
İstanbul ve Ankara'da geçen yıl 275 gramlık pide 2 liradan satılıyordu.
ANKARA'DA HALK EKMEK PİDEYİ 1 LİRADAN SATACAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmeğe zam yapmama kararı aldı. Halk Ekmek, ekmeği 70 kuruştan satmaya devam edecek, Ramazan pidesi ise 1 liradan satılacak.