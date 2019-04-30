Samanyolu Haber /Ekonomi / Ramazan pidesine yüzde 16 zam /30 Nisan 2019 11:30

Ramazan pidesine yüzde 16 zam

Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi pide bu sene yüzde 16 daha pahalı. İstanbul'da 350 gram pide 3 TL'den, Ankara'da 300 gram pide 2,5 TL'den satılacak.

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. 

2018 yılı Ramazan ayında kilosu 7 lira 30 kuruş olan pidenin fiyatı bu yıl yüzde 16 zamla 8 lira 50 kuruş olacak. 

İstanbul'da 350 gram pide 3 liradan, Ankara'da 300 gram pide 2,5 liradan satılacak.

İstanbul ve Ankara'da geçen yıl 275 gramlık pide 2 liradan satılıyordu.

ANKARA'DA HALK EKMEK PİDEYİ 1 LİRADAN SATACAK 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmeğe zam yapmama kararı aldı. Halk Ekmek, ekmeği 70 kuruştan satmaya devam edecek, Ramazan pidesi ise 1 liradan satılacak.
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