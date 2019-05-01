Köprüde AKP tişörtüyle intihar teşebbüsü

Bugün öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler ve Boğaziçi Köprüsü'nde Duran Yıldırım isimli genç işsiz olduğunu belirterek intihara teşebbüs etti.





O esnada köprüden geçen eski başbakan Ahmet Davutoğlu konvoyunu durdurarak Duran Yıldırım'ı ikna etmeye çabaladı.





İşsiz olduğu için İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde intihara teşebbüs eden Duran Yıldırım'ı eski AKP lideri Ahmet Davutoğlu ikna etti.





AKP LOGOLU TİŞÖRTLE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ





Üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) logolu tişört ve Türkiye bayrağı bulunan Yıldırım, Davutoğlu'nun ve koruma ekibinin çabalarının ardından ikna olarak korkuluklardan indi.





Korkuluklardan polis yardımı ile tutunduğu korkuluktan köprüye inen Duran Yıldırım, Davutoğlu'na sarılarak hıçkıra hıçkıra ağladı.





DHA HABERİNDE DAVUTOĞLU AYRINTISI YER ALMADI





Yıldırım'ın işsizlik sebebiyle bunaldığını ve annesinin mezarının olduğu Tokat'ın Zile ilçesinde iş bulmak istediğini aktardığı kaydedildi.





Yıldırım'ın işitme engelli olduğu öğrenildi.





Demirören Haber Ajansı (DHA) da intihar girişimini haberleştirdi. DHA'nın haberinde Ahmet Davutoğlu'nun intihar girişimine müdahale ettiği bilgisine yer verilmedi.





Yıldırım'ı ikna edilme anlarına dair fotoğrafları Davutoğlu'nun danışmanları sosyal medya üzerinden paylaştı.





AKP'YE ALTERNATİF PARTİ KURUYOR





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Davutoğlu'nun AKP'ye alternatif parti kurma hazırlıklarından duyduğu rahatsızlığı, "İçeriden bazıları var ki yaptıkları yenilir yutulur şeyler değil." sözleri ile dile getirmişti.





Davutoğlu geçen hafta manifesto niteliğinde bir metin yayımlamış ve AKP'nin kurucu değerlerinden uzaklaştığını belirtmişti.







