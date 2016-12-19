Almanya'daki Diyanet Camisi'nde açıktan nefret suçu!

Almanya'nın Schweinfurt şehrinde bulunan DİTİB Merkez Camii'ne 17 Aralık tarihinde çirkin bir ilan asıldı. DITIB - Türkisch Islamische Gemeinde zu Schweinfurt Zentrum Moschee e.V. "Wirsingstr. 14 Schweinfurt, Deutschland" adresinde bulunan caminin yönetimi tarafından "Yönetim Kurulu" ibaresiyle imzalanıp mühürlenen duyuruda Hizmet Hareketi'ne gönül veren insanlar "terörist" olarak nitelendirilirken dini bir müesseseye girişin kısıtlanması Alman kamuoyunda hayretle karşılandı.







Alman yasalarına göre ayrımcılık ve nefret içeren bu duyurunun büyük bir suç!





Alman makamlarına şikayet edilmesi halinde hem ilgili caminin yönetim kurulunun oturum ve resmi işlemleri hakkında tedbir alınması hem de caminin kapatılması gündeme gelebilir. Bu nedenle Diyanet İşleri'ne bağlı çalışan DİTİB'in bu tutumunun düzeltilmesi için Diyanet'in müdahale etmesi bekleniyor. Aksi halde Almanya'daki müslüman toplumun yıllarca sabrederek elde ettiği kazanımlar birer birer kaybedilme riski ile karşı karşıya kalacak.





Geçtiğimiz günlerde de, DİTİB camilerinin MİT ajanı gibi çalıştığı gündeme gelmiş ve hazırlayıp gönderdikleri fişleme raporları Alman basınında gündeme gelmişti. Ardından da Almanya'da görev yapan Diyanet imamlarının sınırdışı edilmesi süreci başlatılmıştı...











