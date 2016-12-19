Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'daki Diyanet Camisi'nde açıktan nefret suçu! /19 Aralık 2016 15:17

Almanya'daki Diyanet Camisi'nde açıktan nefret suçu!

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Schweinfurt şehrinde bulunan Diyanet Camisi'nde (DİTİB) açıktan nefret suçu işleniyor. Cami girişine 17 Aralık tarihinde asılan "duyuru" müslümanlara yakışmayacak çirkinlikte!...

SHABER3.COM

Almanya'nın Schweinfurt şehrinde bulunan DİTİB Merkez Camii'ne 17 Aralık tarihinde çirkin bir ilan asıldı. DITIB - Türkisch Islamische Gemeinde zu Schweinfurt Zentrum Moschee e.V. "Wirsingstr. 14 Schweinfurt, Deutschland" adresinde bulunan caminin yönetimi tarafından "Yönetim Kurulu" ibaresiyle imzalanıp mühürlenen duyuruda Hizmet Hareketi'ne gönül veren insanlar "terörist" olarak nitelendirilirken dini bir müesseseye girişin kısıtlanması Alman kamuoyunda hayretle karşılandı.


Alman yasalarına göre ayrımcılık ve nefret içeren bu duyurunun büyük bir suç!

Alman makamlarına şikayet edilmesi halinde hem ilgili caminin yönetim kurulunun oturum ve resmi işlemleri hakkında tedbir alınması hem de caminin kapatılması gündeme gelebilir. Bu nedenle Diyanet İşleri'ne bağlı çalışan DİTİB'in bu tutumunun düzeltilmesi için Diyanet'in müdahale etmesi bekleniyor. Aksi halde Almanya'daki müslüman toplumun yıllarca sabrederek elde ettiği kazanımlar birer birer kaybedilme riski ile karşı karşıya kalacak.

Geçtiğimiz günlerde de, DİTİB camilerinin MİT ajanı gibi çalıştığı gündeme gelmiş ve hazırlayıp gönderdikleri fişleme raporları Alman basınında gündeme gelmişti. Ardından da Almanya'da görev yapan Diyanet imamlarının sınırdışı edilmesi süreci başlatılmıştı...



<< Önceki Haber Almanya'daki Diyanet Camisi'nde açıktan nefret suçu! Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:34:37