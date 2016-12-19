Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avının korkunç bilançosu!

Hizmet Hareketi ile ilişkili 4724 şirket kapatıldı!





Meclis’te Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na bakanlıklarca iletilen belgelere göre şu zamana kadar Hizmet Hareketi ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 4 bin 724 şirket kapatıldı, 146 bin 671 kişiye mali inceleme yapıldı.





Habere göre maliye ile çevre ve şehircilik bakanlıkları 15 Temmuz'dan bu yana alınan ekonomik yaptırımlara ilişkin belgeleri paylaştı.





Hizmet Hareketine cadı avı kapsamında;





* 4 bin 724 kurum ve kuruluş 15 Temmuz sonrası kapatıldı.





* Kapatılan kurumlar arasında;

-34 özel sağlık kurum ve kuruluşu,

-1411 özel öğretim kurumu,

-995 özel öğrenci yurt ve pansiyonu,

-1326 dernek iktisadi işletmesi,

-15 vakıf üniversitesi,

-31 sendika, federasyon ve konfederasyon,

-733 dershane,

-70 özel radyo ve televizyon,

-109 gazete, dergi, haber ajansı bulunuyor.





* Kapatılan kurum ve kuruluşlara ait 3 bin 361 adet, 7.2 milyon metrekare taşınmazın tapusu hazineye devredildi.





* 345 adet teknik inceleme ve soruşturma komisyonu kuruldu.





* 146 bin 671 kişiye inceleme yapıldı. Bunların 70 bin 988’i hakkında toplam 1305 inceleme dosyası açıldı. Toplam 45 bin 899 kişi hakkında 586 adet analiz dosyası savcılıklara gönderildi. 729 dosyada bulunan toplam 29 bin 784 kişi hakkındaki analiz ise devam ediyor.





* MASAK’a ‘Hizmet Hareketi ile bağlantılı erteleme talepli toplam 2 bin 261 şüpheli işlem bildirimi yapıldı. “Hesap bakiyesinin tamamı çekilmek istenmektedir…” ve benzeri ifadelerle tutar belirtilmeyen bildirimler hariç, ertelenen işlemlerin toplam tutarı, “84 milyon TL, 33 milyon 428 bin dolar, 2 milyon 738 bin Avro, 51 bin 330 sterlin, 117.3 kilo altın, 10.2 kilo gümüş” olarak belirlendi.





* 42 adet askeri sağlık kuruluşu sağlık bakanlığına devredildi. Maliye bakanlığının 15 Temmuz’daki zararı, toplam 476 bin 256 lira olarak hesaplandı.





* Çevre ve şehircilik bakanlığının gönderdiği belgelere göre, 4 bin 351 taşınmaz Hazine’ye, 2 bin 214 adet taşınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. 59 bin 666 taşınmaz idari mercilerin talebi ile bloke edildi ve incelemeye alındı.