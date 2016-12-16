Hollanda'daki Din İşleri Ataşesi’ne sınır dışı talebi!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 38 ülkedeki din görevlilerine, ‘bulundukları ülkelerdeki Hizmet Hareketi’ne bağlı kişi ve kuruluşlar hakkında istihbarat çalışması yapmaları’ talimatı, Hollanda’da siyasi tartışmaya yol açtı.







Ülkenin en çok satan gazetesi De Telegraaf, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği Din İşleri Ataşesi Yusuf Acar tarafından hazırlanan ve TBMM Darbe Komisyonu’nda da ele alınan rapora yer verdi.





De Telegraaf’ın haberine göre, Hizmet Hareketi’ne yakın kişi ve kuruluşlara ait isimlerle bilgilerin yer aldığı raporda, ülkenin köklü partilerinden CDA’ya yönelik suçlamalar yer aldı. Raporda partiden “Fethullahçıların kalesi” diye söz edildi. CDA milletvekillerinin, mecliste Türkiye ve Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında olumsuz görüşler içeren önergeler verdikleri savunuldu.





Yusuf Acar, De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada böyle bir çalışma yaptığını doğruladı.





Bu gelişme üzerine Türk Büyükelçi Hollanda Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmış, Hollanda’nın tepkisi iletilmişti.





CDA Genel Başkanı Sybrand Buma, Din İşleri Ataşesi ve Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Acar’ın sorumluluğunun kesinleştiğini belirtti ve Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders’tan Türk ataşenin sınır dışı edilmesini istedi.





Sybrand Buma, hazırlanan rapor ve partisine yönelik suçlamaları “tuhaf” bulduğunu söyledi.





De Telegraaf’ın haberine göre ülkede, Yusuf Acar’ın başkanı olduğu Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı 145 cami bulunuyor.





Hollanda Temsilciler Meclisi, “ülkedeki imamların istihbarat çalışması yapması” konusunda genel görüşme istedi. Siyasi parti temsilcileri, Noel tatili başlamadan konunun öncelikle ele alınması çağrısında bulundu.





Meclis Başkanı Hatice Arib, bu talebi değerlendireceklerini söyledi.



