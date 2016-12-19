Samanyolu Haber /Gündem / Ethem Sarısülük davasında karar çıktı /19 Aralık 2016 15:03

Ethem Sarısülük davasında karar çıktı

Gezi olayları sırasında vurulan Ethem Sarısülük'ün ölümüyle ilgili davada karar verildi. Sarısülük'ün ölümü ile ilgili yargılanan polis memuru 1 yıl 4 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Ethem Sarısülük davasında karar çıktı


Gezi olayları sırasında 1 Haziran 2013 tarihinde vurulan Ethem Sarısülük'ün ölümüyle ilgili davada Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz hakkındaki karar verildi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Şahbaz, "meşru müdafaa kastı aşarak ölüme neden olma" suçlamasından 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Polis memuru hakkındaki ceza daha sonra 10 bin 100 lira para cezasına çevrildi.
Sarısülük'ün yakınları ve avukatları karara tepki gösterdi.
Sarısülük'ün ölümü ile ilgili Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk davada polis memuru 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık avukatlarının kararı temyize götürmesinin ardından Yargıtay, kararı usul yönünden bozmuştu. Yargıtay'ın kararının ardından dava bu kez Aksaray Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. 
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