AKP'yi bombaladı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, son dönemde yurt dışında yaşayan gurbetçileri alakadar eden üç düzenlemeye dair sert çıkış yaptı.





Yurt dışında ikamet edenlerin Türkiye'de emeklilik hakkını elinden alan son düzenlemeye iki yıl boyunca direndiğini belirten Yeneroğlu, “Kanuna destek vermedim. Sürecin yönetilmesi ve karar alınma biçiminin, yasama organı üyesi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerini çalışan birisi olarak şahsım nezdinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik her şeyden önce usulen saygısızlık olarak kabul ettiğimi de ilgililer bilmekteler.” dedi.







AKP MİLLETVEKİLİ YENEROĞLU: BAKANLIK İKİ YILDIR BANA BİLGİ VERMİYOR





Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşlarını ilgilendiren düzenlemeler konusunda hükümeti eleştirdi.





Yurt dışından emeklilik konusunda görüşünün alınmadığını, iki yıldır ısrarla bilgi istemesine rağmen bakanlıktan bilgi verilmediğini belirten AKP'li Yeneroğlu, “Bu sebeple kanuna destek vermedim. Sürecin yönetilmesi ve karar alınma biçiminin, yasama organı üyesi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerini çalışan birisi olarak şahsım nezdinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik her şeyden önce usulen saygısızlık olarak kabul ettiğimi de ilgililer bilmekteler.” diye konuştu.





AKP'li Yeneroğlu, kendisine yöneltilen 3 konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve hükümetin yaptığı bazı düzenlemeleri eleştirdi.





‘Yurt dışı vatandaşlarımızla ilgili zaruri açıklama' başlığıyla Yeneroğlu, şunları açıkladı:





AKP İstanbul Milletvekili Murat Yeneroğlu, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik her şeyden önce usulen saygısızlık yapıldı." dedi.





SAYGISIZLIK YAPILDI, DESTEKLEMEDİM:





“Son günlerde başta dövizle askerlik bedelinin artırılması, yurt dışından emeklilikle ilgili düzenleme ve yurt dışından getirilen telefonlar için maktu ücreti konusunda vatandaşlarımızın haklı soruları ve tepkileriyle karşı karşıyayım. Yurt dışından emeklilikle ilgili düzenleme konusunda tüm ısrarlarıma rağmen ve en az iki yıldır ilgili Bakanlık ve SGK’dan talep etmeme rağmen ne bilgilendirildim ne kanun teklifi benimle istişare edildi ne de görüşüm alındı. Bu sebeple kanuna destek vermedim.





Sürecin yönetilmesi ve karar alınma biçiminin, yasama organı üyesi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerini çalışan birisi olarak şahsım nezdinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik her şeyden önce usulen saygısızlık olarak kabul ettiğimi de ilgililer bilmekteler."





RESMİ GAZETE'DE OKUDUĞUM KADARIYLA...





"Yurt dışından getirilen telefonlar için maktu ücret konusu, Resmî Gazetede okuduğum kadarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleridir. Sürece herhangi bir şekilde dahil edilseydim, elbette görüşümü bildirirdim."





GENÇLER VATANDAŞLIKTAN ÇIKACAK





"Dövizle askerlik konusunda, kendi çıkarttığımız kanunun tersine çevrilmesini doğru bulmadım ve görüşlerimi de her platformda dile getirdim. Maalesef netice alamadım. Endişem o ki, yükseltilen bu meblağ karşısında doğuştan ilgili ülkenin vatandaşlığını zaten almış olan yurt dışındaki gençlerimizin yoğun olarak vatandaşlıktan çıkacaklarıdır.





Oysa 2016'da 1.000 euro olarak belirlediğimiz düzenlemede hem vatandaşlıktan çıkışları ciddi manada azaltmış, hem de gelirleri öncekine nazaran ciddi manada artırmıştık. Umarım yeni düzenleme ile tersi olmaz.”