Safiye bebek nihayet özgür!

24 Mayıs 2019’da Antalya’da dünyaya geldikten bir gün sonra annesiyle birlikte tekrar cezaevine gönderilen Safiye bebek ve annesi Hatice Şahnaz tahliye oldu.





Şahnaz ailesi özgürlüklerine kavuşuncaya dek kendilerinin yanında olan herkese teşekkür etti.







BABA HÜSEYEN ŞAHNAZ: YANIMIZDA OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM





Kronos'a konuşan baba Hüseyin Şahnaz, eşinin üç haftalık hamile iken cezaevine girdiğine işarete ederek şunları söyledi: “Bütün hamilelik sürecini cezaevinde geçirdi. Orada doğum yaptı. Kızım Safiye iki aylık olana kadar cezaevindeydi. Geçen çarşamba itibariyle infaz ertelemesi gerçekleşti ve tahliye oldu. Bu zor zamanlarda yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah mağdur aileler de bir an önce sevdiklerine kavuşur.”





Hamileliğinin büyük bölümünü hapishanede geçiren ve doğum sonrası Safiye bebekle tekrar cezaevine konulan Hatice Şahnaz ise heyecanlı, fakat buruk olduğunu belirtti.





"ARKADAŞLARIMI ORADA BIRAKTIM, YÜREĞİM BURUK"





Anne Hatice Şahnaz duygularını şöyle ifade etti: “Geç de olsa özgürlüğüme ve eşime kavuştuğum için mutluyum. Ama başta iki tane çocuk olmak üzere diğer arkadaşlarımı orada bıraktığım için heyecanım buruklaşıyor. Dilerim ki bir an önce bütün mağduriyetler son bulur. Safiye bebeğin özgürlüğüne kavuşması için katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.”





Hatice Şahnaz, doğumdan bir gün sonra bebeği Safiye ile cezaevine gönderilmişti.





HAMİLE OLDUĞU HALDE HAPSE ATILDI





4 Eylül 2018’den bu yana Antalya Döşemealtı L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu olan Hatice Şahnaz (28), 9 aylık hamileliğini hapiste geçirmiş, kızı Safiye’yi 24 Mayıs 2019’da Antalya Muratpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya getirmişti.





Henüz 1,5 aylık evliyken tutuklanan Hatice Şahnaz, Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında üyelikten yargılanıyordu.







8 Kasım 2018’de Antalya Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Hatice Şahnaz’ın dosyası Yargıtay’daydı.





Minik yavrusu Safiye'ye kavuşan Hüseyin Şahnaz mağduriyetlerin sona ermesi için çağrıda bulundu.





ANNE 4 AY SONRA TEKRAR HAPSE GİRECEK





Cezayı onaylayan Yargıtay, 5275 Sayılı Ceza İnfaz Kanunu’na göre 6 ay ceza ertelemesi vererek anne ve bebeği tahliye etti.





6 ayın iki ayını cezaevinde geçiren Hatice Şahnaz şimdilik 4 ay evinde olacak.