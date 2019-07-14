AKP'den yurt dışındaki gurbetçilere şok! Artık Türkiye'de SGK'dan emekli olamayacaklar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, dün AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve 75 milletvekilinin imzasıyla, “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2019)” sunuldu.





Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan teklifin birçok maddesi, Türkiye'deki son günlerin gündemi olan ihtiyat akçesi, yurt dışı çıkış harcının artırılması gibi konulardı. Ancak, yurt dışındaki Türkler'i ilgilendiren çok önemli bir konu gözden kaçtı.





BEDEL ARTACAK, AYLIK DÜŞECEK





Yasa teklifine göre, yurt dışı borçlanma bedeline esas olan prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılıyor. Şu anki günlük borçlanma bedeli 27,29 TL iken, bu oran 38,38 TL olacak. Değişiklik bununla kalmıyor, yurt dışındaki Türkler artık SGK yani 4A sigortalısı olamayacak. Değişiklikle sadece 4B sigortalısı olunabilecek, asgari borçlanma süresi ise, artık SGK’daki gibi 10 yıl değil 15 yıl olacak.





Bu da, yurt dışındaki Türkler'in hem borçlanma için ödediği miktarın ortalama 100 bin TL daha fazla olması ayrıca bağlanacak aylığın da SGK'lılardan yaklaşık yüzde 30 daha az olması anlamına gelecek.





Teklif aynen yasalaşırsa, yurt dışı hizmet borçlanmasının yurt dışındaki Türkler için artık bir cazibesi kalmayacak.





YASA TEKLİFİNDE NELER VAR?





Teklifin gerekçesinde, konuyla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı;





“3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda;





– Borçlanma tuturanın hesaplanmasına esas olan prim oranının %45'e çıkarılması,

– Borçlanılan sürelerin 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık olarak kabul edilmesi,

– Türkiye'de sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerini borçlananların, borçlandığı sürelerinin Türkiye'deki sigortalılık başlangıç tarihinden geriye götürülen sürelere, Türkiye'de sigortalılıkları olmayanların ise borçlarını tamamen ödedikleri tarihten geriye götürülen süreleri mal edilmesi amacıyla değişikliği gidilmektedir.”





Yasa teklifinin 8 ve 9. Maddesi yurt dışı borçlanmasını ilgilendiriyor. Kanun teklifinin gerekçesinde bu değişiklikler madde 8 ve madde 9 ile açıklanıyor. Madde 9'da, bu teklifle neyin amaçlandığı belirtiliyor.



