Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Türkiye ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçirirken bu durum AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatlerini de etkiledi.





Cumhurbaşkanı, 31 Mart seçimleri öncesinde TGRT Haber ve Beyaz TV'nin ortak yayınında "Cumhurbaşkanı ile Seçim Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken Ayasofya’nın müze giriş ücretleriyle ilgili bir açıklama yapmıştı.





Müze giriş ücretine yüzde 20 zam!Müze giriş ücretine yüzde 20 zam!





Ayasofya’ya girişlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına girişin ücret olup olmayacağının sorulması üzerine Erdoğan şu yanıtı vermişti:





“O anormal bir teklif değil, olabilir niye olmasın. Rahatlıkla olabilir. Hatta üzerinde bunun öyle dururuz ki, ‘müze’ ifadesi ile değil, ‘Ayasofya Cami’ olarak koyarız.





Nasıl Sultanahmet Cami’ne turistler geliyorlar, ödeme yapmıyorlar, Süleymaniye aynı şekilde, Fatih Cami’nde aynı şekilde.





Aynı şeyi Ayasofya’da da yapılabilir. Müze statüsünden çıkar. Zaten biliyorsunuz daha sonradan böyle bir statü buraya verildi.





Bu da CHP zihniyetinin adımıdır, bu CHP zihniyetinin attığı bu adımı değiştiririz”





Fakat seçimlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müze ücretlerine zam yapıldı.





Türkiye'deki 160 müzede giriş fiyatları en düşük 7, en yüksek 72 lira oldu. Ayasofya'ya giriş ücreti de böylelikle 72 lira olurken 4 kişilik bir ailenin Ayasofya turu da 288 liraya denk geldi.





Öte yandan 2018'de yapılan yüzde 50'lik zammın ardından, daha bir yıl geçmeden gelen yüzde 20 zam ile birlikte müzelere yüzde 70 zam yapılmış oldu.