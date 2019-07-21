Plastik mermi yoksa bu delikler ne!

İstanbul Kadıköy'de Suruç Katliamı'nda hayatını kaybedenleri anmak için toplanan ve aralarında milletvekillerinin bulunduğu grubu polis plastik mermiyle müdahale etti.

Buna karşılık Kadıköy Kaymakamlığı'nın "Envanterimizde plastik mermi yok." açıklaması pes dedirtti.

POLİS BİBER GAZI VE PLASTİK MERMİ İLE SALDIRDI

Suruç Katliamı’nın 4'üncü yıl dönümünde İstanbul Kadıköy’de dün anma yapmak isteyen ve aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinin de bulunduğu kitleye polis, plastik mermi ve gazla saldırdı.

Polis gerekli izinleri aldığı halde Suruç Katliamı'nda ölenleri anmak için toplanan gruba biber gazı ve plastik mermilerle saldırdı.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu karnına isabet eden plastik mermiyle yaralandı. HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in de bacaklarına plastik mermi isabet etti.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da polisin sıktığı gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Polisin sıktığı plastik mermi yüzünden HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu (ortada) yaralandı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu (solda) biber gazından etkilendi.

KATIRCIOĞLU: ÖN GÖRÜŞME YAPMIŞTIK

Saldırıdan etkilenen ve hastaneden tedavi altına alınan vekiller Bianet’e yaşadıklarını anlattı.

HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu, anma yapılacağı gün öğlen saatlerinde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gittiğini, olumsuz bir durumun yaşanmaması için bir ön görüşme yaptığını söyledi.

Anma için ilk olarak Halitağa’da bir oturma eylemi yapıldığını belirten Katırcıoğlu, şöyle konuştu: “Süreyya Operası’na yürüyüp oradan da Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na gidilecekti. İlk önce kaldırımdan yürünmesi söylendi ve bu kabul edildi. Daha sonra yeniden gerginlik yaşandı. Sonradan il emniyet müdür yardımcısı olduğunu öğrendiğim kişi yürütmemeye çok kararlı bir şekilde ‘süpürün bunları’ dedi.”

CHP MİLLETVEKİLİ ALİ ŞEKER: KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Bacağından plastik mermiyle yaralanan CHP Milletvekili Ali Şeker de şöyle konuştu: “Suruç’ta katliamı seyreden polis burada şiddet uyguluyor. Suruç’ta Alagöz kardeşlerin bu katliamı yapacakları aylar öncesinden biliniyordu. Şayet polis, o gün orada seyretmek yerine görevini yerine getirseydi, bugün bu insanlar kayıplarını anmak için toplanmayacaktı. Beş vekilin de içinde bulunduğu böylesi bir şiddeti kabul etmek mümkün değil.”

CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker polis saldırısında gazdan etkilendi.

Polisin saldırısında yaralanan milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Erol Katırcıoğlu hastaneye kaldırıldı.

MADEM PLASTİK MERMİ YOKTU, BU DELİKLER NE!

HDP Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise, "Orada beş milletvekili bulunuyorduk ve hedef alınarak plastik mermi sıkıldı. Onlarca insan darp edilerek adeta işkence edilerek gözaltına alındı. Kontrolsüz güç kullanıldı. Kaymakam açıklama yapmış: ‘Envanterimizde plastik mermi yok’ diye. Ne diyeceğimi bilemiyorum. ‘Peki vücudumuzda açılan delikler nedir’ diye sormak istiyorum.” diye konuştu.

Suruç İçin Adalet Platformu katliamın 4'üncü yılı geride kalırken fâillerden hesap sorulmadığına dikkati çekti.





"BU KADAR TEDBİRİ ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN ALSAYDINIZ!"





Platformdan yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: "Suruç Ana Davası tüm itirazlarımıza rağmen Hilvan Cezaevi kampüsünde görülmeye devam ediyor. Birçok şehirden Urfa’ya gelerek adalet arayışını sürdürenler, olağanüstü önlemler ve jandarma baskısı altında duruşma salonlarına girebiliyor, yine ailelerin davaya ilişkin açıklama yapması dahi jandarma zoruyla engelleniyor. Fakat yılmadan davayı takip etmeye devam ediyorlar. Her defasında şu çığlık yükseliyor duruşma salonlarından: ‘Bu kadar önlemi çocuklarımızı korumak için alsaydınız bu katliam gerçekleşmezdi!’"









MAHKEMEYE GELEN GÖRÜNTÜLERDE KATLİAM SONRASINDAKİ BEŞ SAAT YOK!





Açıklamada, "Katliamın üzerinden dört yıl geçti. Katliam davasında ise 10'uncu celseyi arkamızda bıraktık. Katliamın yargı önüne çıkarılabilmiş tek sanığı olan Yakup Şahin’in duruşmada hazır edilmesi talebimiz önce mahkemece kabul edildi, fakat celse arasında ‘bilmediğimiz bir sebeple’ bu karardan dönülerek SEGBİS'le duruşmaya katılmasına karar verildi. Amara Kültür Merkezi’ni gören kamera görüntüleri ancak üç buçuk yıl sonra dosyaya getirtilebildi. Gelen görüntülerin ise katliamdan sonraki beş saatlik kısmının kesildiği ortaya çıktı." denildi.





"ASLAN'IN İFADELERİ ÇELİŞKİLERLE DOLU"





Platform, "Katliam günü halk tarafından yakalanarak polise teslim edilen fakat polis tarafından hiçbir işlem yapılmayarak serbest bırakılan ve devamında hakkında takipsizlik kararı verilen Abdullah Ömer Aslan, ısrarlı taleplerimiz sonucu duruşmada tanık olarak dinlendi. Tüm ifadeleri çelişkili olan, imam olmasına rağmen ikindi namazı saatini dahi bilmediği ortaya çıkan, Suruç’a geldiği motorunun satışını bir polis memurunun yaptığını bildirmesine rağmen kim olduğunu dahi hatırlamayan Abdullah Ömer Aslan hakkında suç duyurusunda bulunulması talebimiz mahkeme tarafından kabul görmedi." tespitinde bulundu.





Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fakat duruşmaya gelen yazı cevaplarından ortaya çıktı ki; Abdullah Ömer Aslan, Suriye’ye ait numaralarla görüşmeler yapmış, buna rağmen ne telefonuna el konulmuş, ne de görüştüğü numaralarla ilgili inceleme yapılmış."





33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 105 KİŞİ YARALANDI



