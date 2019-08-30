Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin düşen kalelerinde TÜRGEV'e kapı gösteriliyor... Şimdi de Antalya! /30 Ağustos 2019 11:19

AKP'nin düşen kalelerinde TÜRGEV'e kapı gösteriliyor... Şimdi de Antalya!

İBB'nin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi de TÜRGEV'e yapılan desteği kesme kararı aldı.

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İBB'nin iktidara yakın vakıflarla ilişkisini kesme kararının ardından bir karar da Antalya’dan geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, TÜRGEV’de olan kız öğrenci yurdunun geri alınması için çalışmaların başladığını söyledi.

Gazeteduvar’dan Müzeyyen Yüce’nin haberine göre, CHP’li Mustafa Akaydın döneminde Gülveren Mahallesi’nde yapılan ve 25 Mayıs 2013 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılan 300 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu, Antalya’nın 2014 Yerel seçimlerinde AKP yönetimine geçmesiyle başkan Menderes Türel tarafından TÜRGEV’e devredilmişti.
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