Samanyolu Haber /Gündem / Akar'a göre beş generalin aynı anda istifası normal: Abartmayın! /30 Ağustos 2019 11:25

Akar'a göre beş generalin aynı anda istifası normal: Abartmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı

SHABER3.COM

Akar Suriye Ordusu’nun İdlib’de yürüttüğü operasyonlara ilişkin “İdlib’de personelimize zarar gelirse meşru müdafaa hakkımızı kullanırız” ifadelerini kullandı. Bu hafta içi Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan TSK’nın on numaralı gözlem noktasına Suriye veya Rusya güçleri tarafından bir saldırı düzenlendiği iddia edilmiş, iddialar AA tarafından yalanlanmıştı.

'17 BİN 498 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ’

Akar açıklamalarında hukuksuz uygulamalarla ihraç ettikleri rütbeli askerlerin sayısını verdi. Akar “ 17 bin 498 kişi ihraç edildi” dedi. Açıklamalarına TSK’dan istifa eden generallere ilişkin yanıt vererek devam eden Akar, “Emeklilik TSK mensuplarının doğal hakkı bunu abartmanın gereği yok” ifadelerini kullandı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akar'a göre beş generalin aynı anda istifası normal:... Sonraki Haber >>

Bir Nefes

Bir Nefes

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Bebek arabası çalarken çocuğunu mağazada unuttu

Bebek arabası çalarken çocuğunu mağazada unuttu

Konteyner insanların üzerine düştü

Konteyner insanların üzerine düştü

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:01:46