Akar'a göre beş generalin aynı anda istifası normal: Abartmayın!

Akar Suriye Ordusu’nun İdlib’de yürüttüğü operasyonlara ilişkin “İdlib’de personelimize zarar gelirse meşru müdafaa hakkımızı kullanırız” ifadelerini kullandı. Bu hafta içi Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan TSK’nın on numaralı gözlem noktasına Suriye veya Rusya güçleri tarafından bir saldırı düzenlendiği iddia edilmiş, iddialar AA tarafından yalanlanmıştı.





'17 BİN 498 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ’





Akar açıklamalarında hukuksuz uygulamalarla ihraç ettikleri rütbeli askerlerin sayısını verdi. Akar “ 17 bin 498 kişi ihraç edildi” dedi. Açıklamalarına TSK’dan istifa eden generallere ilişkin yanıt vererek devam eden Akar, “Emeklilik TSK mensuplarının doğal hakkı bunu abartmanın gereği yok” ifadelerini kullandı.







