Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li yazardan o baba için çok çirkin ifadeler /22 Eylül 2018 21:01

AKP'li yazardan o baba için çok çirkin ifadeler

AKP yandaşı Milat yazarı Serdar Arseven, Kocaeli’de oğluna pantolon alamamasının ardından hayatına son veren İsmail Devrim’le ilgili olarak 'Çok eğreti duruyor' ifadesini kullandı.

SHABER3.COM

Yandaş basında insan onuru ve haysiyeti artık detay olmaktan bile uzak hale geldi. 

Milat yazarı Serdar Arseven, Kocaeli’de oğluna pantolon alamamasının ardından hayatına son veren İsmail Devrim ile ilgili olarak "Çok eğreti duruyor" ifadesini kullandı. 

Olaya ilişkin olarak, hükümete yakınlığıyla bilinen Milat gazetesinin yazarı Arseven, Twitter üzerinden, hayatına son veren baba için, oğlu ile Fenerbahçe maçında çekilen fotoğrafını paylaşarak, çok eğreti duruyor ifadelerini kullandı.

Arseven'in ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li yazardan o baba için çok çirkin ifadeler Sonraki Haber >>

İran'da askeri geçit törenine terör saldırısı

İran'da askeri geçit törenine terör saldırısı

Sanatçı Aydın: Vicdanlarınız mı kurudu. Beni uyutmuyor bu bebekler

Sanatçı Aydın: Vicdanlarınız mı kurudu. Beni uyutmuyor bu bebekler

Deve kuşlarını kahkahalarla ezen kişi yakalandı

Deve kuşlarını kahkahalarla ezen kişi yakalandı

Vatandaş: Pahalı alamıyoruz... Satıcı: Pahalı satamıyoruz

Vatandaş: Pahalı alamıyoruz... Satıcı: Pahalı satamıyoruz

Suudi Arabistan televizyonlarında bir ilk!

Suudi Arabistan televizyonlarında bir ilk!

Meksika Devlet Başkanı seçilen Obrador tarifeli uçakta 3 saat bekledi, 'Başkanlık uçağını satacağım' diyor

Meksika Devlet Başkanı seçilen Obrador tarifeli uçakta 3 saat bekledi, 'Başkanlık uçağını satacağım' diyor

Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır...

Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır...

Albino serçe olur mu?

Albino serçe olur mu?

AP Milletvekili Harms Ukrayna'da Hizmet Okulu'nu ziyaret etti

AP Milletvekili Harms Ukrayna'da Hizmet Okulu'nu ziyaret etti

Bir,lanet ile yâd edilme var. Bir de “yâd-ı cemîl” olma var!..

Bir,lanet ile yâd edilme var. Bir de “yâd-ı cemîl” olma var!..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:42:39