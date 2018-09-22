AKP'li yazardan o baba için çok çirkin ifadeler

Yandaş basında insan onuru ve haysiyeti artık detay olmaktan bile uzak hale geldi.





Milat yazarı Serdar Arseven, Kocaeli’de oğluna pantolon alamamasının ardından hayatına son veren İsmail Devrim ile ilgili olarak "Çok eğreti duruyor" ifadesini kullandı.





Olaya ilişkin olarak, hükümete yakınlığıyla bilinen Milat gazetesinin yazarı Arseven, Twitter üzerinden, hayatına son veren baba için, oğlu ile Fenerbahçe maçında çekilen fotoğrafını paylaşarak, çok eğreti duruyor ifadelerini kullandı.





Arseven'in ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı.



