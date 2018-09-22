Samanyolu Haber /Dünya / Google ve Facebook'a ceza hazırlığı /22 Eylül 2018 20:12

Google ve Facebook'a ceza hazırlığı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) internet devleri Google ve Facebook hakkında haksız rekabet soruşturması açılabilmesi için adım atıyor.

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Yeni hazırlanan başkanlık kararnamesi ile Trump yönetimi, sosyal medya şirketlerinin tarafsızlığını araştırmayı hedefliyor. Henüz hazırlık aşamasında olan ama taslağı basına sızan kararnamede sosyal medyanın halk üzerindeki etkisine dikkat çekilirken, bu platformlar arasındaki rekabetin korunmasının önemi vurgulandı.

Kararname kapsamında, internet şirketleri arasındaki rekabeti korumak ve bu şirketlerin tüketicilere zarar vermesinin engellemek için bazı devlet kuruluşlarına özel önlemler alma yetkisi verilecek.

Trump'ın sosyal medyaya karşı tavrı

Amerikan Başkanı Donald Trump daha önce defalarca Facebook ve Google'ın muhafazakarlara karşı taraflı olduğunu dile getirmişti. Ağustos ayında attığı bir tweette Trump, "Sosyal medya, cumhuriyetçi/muhafazakar seslere yönelik ayrımcılık yapıyor. Trump yönetimi adına açık ve net şekilde konuşarak buna izin vermeyeceğimizi söylüyorum. Sağ görüşlü insanların fikirlerini engellerken diğerlerine dokunmuyorlar...." dedi.

Trump daha sonra, 'Birliğin Durumu' konuşmasının Google tarafından Obama döneminde yapıldığı gibi ilk sayfaya konulmadığını iddia etmişti. Fakat bu iddianın gerçek olmadığı ve Google'ın konuşmayı, eski Başkan Obama için yaptığı gibi ilk sayfaya koyduğu ortaya çıkmıştı.

Maddi yaptırımlar ağır olabilir

Amerikan Anayasasının 1. ek maddesi tüm kişilerin ifade özgürlüğünü güvence altına alırken, hükümetin kişilere ve şirketlere belli bir görüş dayatmasını yasaklıyor. Bu nedenle kararnamenin Google ve Facebook üzerinde ifade özgürlüğü yönüyle etkisinin olmayacağı düşünülüyor.

Ancak haksız rekabet konusunda yeni getirilen uygulamalar şirketlere pahalıya mal olabilir.

Daha önce haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle Avrupa Birliği, Google'a 4,3 milyar Euro para cezası kesmişti. Kararname ile benzer cezaların ABD kurumları tarafından kesilmesine de imkan tanınacak.

Euronews
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