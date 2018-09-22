Valiliğe göre intihar sebebiyle ilgili haberler olumsuz algı oluşturmaya yönelik

Kocaeli’nde, lise birinci sınıf öğrencisi oğluna, okul kıyafeti alamayan baba İsmail Devrim'in evinin banyosunda kendini asarak hayatına son vermesinin ardından kamuoyunda oluşan tepkilere ilişkin Kocaeli Valiliği bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında "Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır" denildi.







Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde yaşayan 45 yaşındaki İsmail Devrim, lise birinci sınıfa giden oğlunun okul kıyafetini alamadı. 14 yaşındaki M.D. ilk gün okul kıyafeti olmadan okula gitti. Okul kıyafeti olmadığı için okuldan geri gönderilen M.D. yoklama defterinde yok yazıldı.





EVDE AİLESİNE ANLATTI





Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre, eve gelen M.D. durumu evde ailesine anlattı. Baba İsmail Devrim duruma çok üzülerek ağlamaya başladı ve eşi H. D.’ye, “Ben oğluma okul kıyafeti alamıyorsam niye yaşıyorum ki?” dedi. Devrim bu konuşmadan iki gün sonra (Perşembe) evinin banyosunda kendini iple asarak intihar etti.





CEBİNDEN 20 LİRA ÇIKTI





Eşini banyoda asılı gören H. D. durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Devrim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Devrim'in pantolonundan 20 lira çıkarken, olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.





EŞİM ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜ





Habertürk’e konuşan H. D., “Oğlum okuldan geldi. Yüzü asıktı. Ne oldu diye sorduk. O da okul kıyafeti olmadığı için derse alınmadığını söyledi. Eşim bu duruma çok üzüldü. “Ben oğluma okul kıyafeti alamıyorsam niye yaşıyorum ki?” dedi. Gece bizi erkenden yatırdı. Sabaha kalktığımda banyoda asılı halde buldum” dedi.





VALİLİK'TEN AÇIKLAMA





Valilik intihar olayının psikolojik nedenlere dayandığını öne sürerek şu açıklamayı yaptı:





"21.09.2018 tarihinde Körfez ilçemizde yaşanan intihar olayı basında yer almıştır.

Söz konusu haberler; intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları şeklinde yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır.

Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır."