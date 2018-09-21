Samanyolu Haber /Gündem / Çocuğuna okul pantolonu alamayan baba intihar etti /21 Eylül 2018 23:05

Çocuğuna okul pantolonu alamayan baba intihar etti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, oğluna okulun istediği pantolonu alamayan baba İsmail Devrim (45) kendisini banyoda iple asarak yaşamına son verdi. Çaresiz babanın eşine “Çocuklarıma bakamıyorsam, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum ki” dediği belirtildi.

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Körfez Yukarı Hereke’de ikamet eden İsmail Devrim (45), lisede okuyan çocuğuna okulun istediği pantolonu alamadığı için bunalıma girdi. Okulun istediği pantolonla okula gidemeyen çocuk derse alınmayarak bir gün yok yazıldı. Hereke Nuh Çimento Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi çocuk durumu anne ve babasına anlattı. Baba İsmail Devrim duruma çok üzüldü. Çaresiz baba eşine “Ben size ve çocuklarıma bakamıyorsan, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum ki” dedi.

CEBİNDEN 20 LİRA ÇIKTI

Sözcü'nün haberine göre baba İsmail Devrim, bu konuşmadan bir gün sonra, geçtiğimiz Perşembe sabahı 06.00 sularında evin banyosunda kendini iple asmış halde bulundu. Eşini banyoda asılı gören Hafize Devrim büyük şok yaşadı. Hafize Devrim hemen çocuklarına ve komşularına haber verdi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Devrim’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Eve gelen jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma ekiplerinin incelemesinde babanın cebinden 20 TL para çıktığı öğrenildi.

'OĞLUMU DERSE ALMAMIŞLAR'

Yaşanan süreci ağlayarak anlatan acılı eş Hafize Devrim, “Lise 1’e giden oğlum okuldan geldi. Anne, ‘Pantolonum okulun istediği pantolon olmadığı için dersime giremedim. Derse almadılar; bir gün yok yazıldım' dedi. Babası bunu duyunca çok üzüldü. Babası, ‘Hemen gidip alalım oğlum' dedi. Gebze'ye gidip pantolon aldılar. Akşam 21.00 gibi eve geldiler. Eşim bize, ‘Artık hemen yatın. Işıkları kapatın, televizyonu kapatın, ben çok yorgunum' dedi. Sabah erkenden uyandım, baktım banyoda ışık yanıyor. Herhalde ışık açık kaldı dedim. Kalktım baktım kendini asmış” dedi.

'ÖLSEYDİM DAHA İYİYDİ'

İki çocuğu olduğunu birinin lise bire başladığını diğerinin de lise son sınıfta olduğunu belirten Hafize Devrim, “Oğlumun gittiği okulda kıyafetler belli. Buna uymak gerekiyor. Üstünü almıştık. Pantolonu alamamıştık. Pantolonu da sonra alırız diye düşünmüştük. Eşim o durumu kafasına çok taktı, ‘Ben size bakamayacaksam niye yaşıyorum ki? Çocuklarıma bakamıyorsam niye yaşıyorum. Ölseydim bundan iyiydi' dedi” diye konuştu.

KAZA GEÇİRDİĞİ İÇİN ÇALIŞAMIYORDU

Eşinin bir OSB'deki firmada tornacı olarak çalıştığını fakat bir süre önce motosiklet kazası geçirdiği için çalışamadığını belirten Hafize Devrim, “Bu kazada kolu ezilmişti. Sürekli aynaya gidip koluna bakıyordu. ‘Bu kolla nasıl çalışırım' diyordu. Bundan dolayı da üzülüyordu. Çalışamadığı için sıkıntı çekiyorduk. Bu evin kredi borcu var. O da bizi zorluyor” şeklinde konuştu. İsmail Devrim'in cenazesi memleketi Balıkesir'e götürülerek defnedildi.

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