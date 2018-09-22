Samanyolu Haber /Ekonomi / Son 5 yılda sadece inşaatlardaki kazalarda 1754 ölüm /22 Eylül 2018 21:07

Son 5 yılda sadece inşaatlardaki kazalarda 1754 ölüm

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, inşaat işçileriyle ilgili rapor açıkladı. Ağbaba, 'İnşaatlarda son 5 yılda 35 bin iş kazası yaşandı. 1754 işçi öldü, 1940 işçi sakatlandı' diye konuştu.

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İşçilerin yaşadığı sorunlar 3. Havalimanı'ndaki eylemlerle bir kez daha gündeme gelirken CHP birbiri ardına iş cinayetleri hakkında rapor yayımladı. Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, ülke genelinde inşaat işçilerinin durumuna ilişkin rapor açıkladı.

İstanbul'daki 3. Havalimanı inşaatında yapılan eylemlerin temel nedeninin inşaat sektöründeki çalışma yaşamının güvencesiz ve sağlıksız koşullarından kaynaklandığı belirtilen raporda, inşaat işçilerinin çalışma koşullarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

* Türkiye’de ölümlü iş kazalarından en çok inşaat sektörü öne çıkıyor.

* 2015-2018 yılları arasında işçi ölümlerinin iş kollarına oranı incelendiğinde inşaat sektörü yüzde 20 ile 22 arasında yer almaktadır.

* İnşaat sektöründe her yıl ortalama 70 ile 90 bin kişi meslek hastalığına yakalanma tehlikesi ile karşı karşıya.

* İşçi ölümlerinde AB ülkeleri arasında birinci sırada yer alan ülkemizde inşaatta çalışırken yaşamını yitiren işçi sayısı AB ülkelerine oranla yaklaşık 3 kat daha fazladır.

* Ağustos 2018 verilerine göre en az 180 işçinin işyerlerinde yaşamını yitirdiği ülkemizde, inşaat iş kolu ölümlü kazaların en çok yaşandığı iş koludur.

* İstanbul Esenyurt’da 11 işçinin kaldıkları çadırda yanarak yaşamını yitirmesi, Torunlar Center’da asansör kazası sonucu 10 işçinin yaşamını yitirmesi gibi öznel örnekler, şantiyelerde iş güvenliğinin ihmal edilmesinden kaynaklanmaktadır.

* Her gün ortalama 3 ile 5 işçinin iş kazaları neticesinde hayatını kaybettiği ülkemizde, inşaatlarda yaşanan ölümlü iş kazaları neredeyse bu sayının yarısına tekabül etmektedir.

* İnşaat istihdamın en çok olduğu iş koludur. 1 milyon 805 bin 928 kayıtlı çalışan işçi sayısının dışında yaklaşık 700 bine yakın kayıt dışı olarak çalışan işçi sayısının varlığından bahsedilmektedir.

* 14 milyon 121 bin 664 işçiden sadece 1 milyon 802 bin 155’i sendikalıdır. Yani ülkemizdeki sendikalaşma oranı, mevcut kayıtlı çalışan işçilerin sadece yüzde 12.76’sına denk düşmektedir.
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