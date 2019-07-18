AKP'ye böyle seslendi: Altı kişi kayıp diyoruz, bu bir şaka değil!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Filiz Keresteci, “İnsan hakları savunucusu olmak, İnsan Hakları Komisyonu başkanı olmak, kuşku duymayı getirir. İnsan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili kuşku duyun ve ihlallerin araştırılmasına vesile olun! 'İşkence var' diyoruz, 'altı kişi kayıp' diyoruz. Bu bir şaka değil!” dedi.







İNSAN HAKLARI KOMİSYONU BAŞKANI'NA SESLENDİ





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun Meclis Genel Kurulu'na katıldığı dakikalarda Keresteci söz aldı.





Keresteci, şunları söyledi: “Ortada, Ankara’nın ortasında çok vahim bir sorunla karşı karşıyayız. Yeni biz bilmiyoruz bu insanlar kim ama, bir tanesinin eşi bana gelerek odamda ağladı ve eşinin Edirne karayolunda kaçırıldığını ifade etti. Şimdi altı insan kayıp deniyorsa bir Meclis’te, o zaman gerçekten bu çok ciddi olarak dikkate alınması gereken bir şeydir. Burada şaka yapmıyoruz. Yani, sizin düşünsenize eşinizin kaçırıldığını. Gerçekten bu vahim bir şey."





HDP Ankara Milletvekili Filiz Keresteci, eşleri ve çocuklarının gözü önünde kaçırılan ve altı aydır haber alınmayan altı kişinin akıbetini AKP'li İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'na sordu.

KERESTECİ: SAYIN HAKAN ÇAVUŞOĞLU, ŞÜPHE DUYUNUZ!





"Sizlerin de Meclis başkanvekilleri olarak bu durumu daha ciddiyetle sorgulamanız gerekir hep birlikte diye düşünüyorum." ifadelerini kullanan Kerestecioğlu, "İnsan haklarıyla ilgilenmek, İnsan Hakları Komisyonu başkanı olmak, bu alanda çalışmak, her zaman kuşkuyu aslında getirir. Şüpheyi getirir. İnsan hakları savunucusu olmak şüphe duymayı gerektirir. Lütfen sayın Hakan Çavuşoğlu, şüphe duyunuz. Yani söylenenlerle ilgili gerçekten, bu gerçek olabilir mi, bu hakiki olabilir mi diye şüphe duyunuz ve ona göre araştırınız.”





Türkiye’de son 3 yılda toplam 26 kişinin ailesi yetkili makamlara “kayıp” başvurusunda bulundu.





ALTI KİŞİ ALTI AYDIR KAYIP

Gökhan Türkmen, Özgür Kaya, Yasin Ugan, Erkan Irmak, Salim Zeybek ve Mustafa Yılmaz’dan altı aydır haber alınamıyor.

Eşlerinin ve insan haklarına duyarlı milletvekilleri ve derneklerin tüm açıklama ve gayretlerine rağmen Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve yetkililer Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet içinde illegal çalışma yürüten birimler eliyle gerçekleştirildiği kuvvetli şüpheyle konuşulan bir çetenin kaçırma hadiseleri ve korku iklimi önlenemiyor.

Eşlerinden altı aydır haber alamayan kadınlara Cumartesi Anneleri de destek verdi. AKP HÜKÜMETİ SESSİZ

Konu TBMM, Adalet ve İçişleri bakanlıklarına da farklı zamanlarda soruldu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu 27 Mart’ta kayıp Mustafa Yılmaz ve 4 Mart’ta kayıp Salim Zeybek’in zorla kaçırılmalarına ilişkin Meclis’e soru önergesi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da 11 Şubat’ta 2016-2019 yılları arasında kaçırılanlara dair, Türkiye’de kayıp ve zorla kaçırılan kişi sayısının açıklanmasını soru önergesi ile istedi. Ancak sorulara cevap alınabilmiş değil.

Aileleri ve yakınları ise kayıp şahısların nerede ve hangi şartlarda bulunduklarını öğrenmek istiyor.



