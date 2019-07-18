Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu Binali Yıldırım'a 'düşük profilli' dedi, direkt Erdoğan'ı suçladı /18 Temmuz 2019 14:50

Davutoğlu Binali Yıldırım'a 'düşük profilli' dedi, direkt Erdoğan'ı suçladı

Devrik Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakanlığı bıraktığı sürece ilişkin açıklamasında ilginç ifadeler kullandı.

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

Davutoğlu katıldığı programda başbakanlığı bıraktığı döneme ilişkin yaptığı açıklamada direkt olarak Erdoğan ve MKYK üyelerini suçladı. Kendisinden sonra gelecek olan Binali Yıldırım'a ise üstü kapalı olarak 'düşük profilli' dedi.

Davutoğlu'nun şu sözleri sosyal medyada tartışılıyor: ''MKYK ile bana, 'Sen başbakan gibi görün ama başkana olma, başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma' dendi. Bunu benden Cumhurbaşkanı ve MKYK'ya imza atanlar istedi. Ben kendimi bilirim benden her şey olur da düşük profilli olmaz. (Kukla mı demek istiyorsunuz? sorusuna) Öyle bir ifadeyle dolaylı da olsa kimseye söylemem. Çünkü arkamdan o makamlara gelenler oldu''
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