Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin utanç tablosu: Gizli cezaevlerinde sistematik işkence /17 Temmuz 2019 12:53

Türkiye'nin utanç tablosu: Gizli cezaevlerinde sistematik işkence

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden üç yıl sonra: Gizli cezaevlerinde sistematik işkence...

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Almanya'nın saygın gazetelerinden Frankfurter Rundschau'nun Türkiye muhabiri Frank Nordhausen Türkiye'de işkence mağduru 3 kişi ile röportaj yaptı. 

Haberine  'Darbe girişiminden bu yana Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, onbinlerce kişiyi tutuklayıp sorguya çekti' başlığı ile başlayan Frank Nordhausen Türkiye'de işkence iddialarının soruşturulmadığına dikkati çekti.

ULUSLARARASI SORUŞTURMA AÇILDI

Ankara Barosu'nun raporuna rağmen Dışişleri mensuplarına yapılan işkenceye hükümetin sessiz kaldığına işaret eden Nordhausen adam kaçırma ve kötü muamele ile ilgili Türkiye'ye uluslararası bir çok soruşturma açıldığını söyledi.


MAĞDURLARLA KONUŞTU

Frank Nordhausen haberinde 3 mağdur ile yaşadıklarını konuştu. Deneyimli muhabir mağdurlarla ilgili, "Türkiye'de  yüzlerce işkence kurbanı olmasına rağmen yaşadıklarını gazetecilerle paylaşmaya istekli insanları korktukları için bulmak zor." diye başlıyor. 

Frank Nordhausen güvenlik gerekçesiyle yüzlerini ve isimlerini gizlediği mağdurlar başlarından geçenleri anlattı... 

Bir şirkette yöneticilik yapan Ahmet, işadamı Cüneyt ve Mahmut Yıldız yaşadıkları Türkiye'de yaşanan sistematik işkenceyi ortaya koyuyor. 

Üç mağdur da şimdilerde Almanya'da Türkiye'de de farklı şehirlerde farklı hikayeleri var Ancak yaşadıkları birbirine benzer.. 

Ahmet, Ahmet Ankara'da kaçırılmış bilinmeyen bir evde günlerce işkence görmüş. Hatta işkence gördüğü evde yalnız değilmiş kendisi gibi 5 kişinin daha aynı anda işkence gördüğüne şahit olmuş.. Haberde ayrıca Ahmet'in gördüğü işkenceleri detaylı bir şekilde aktarıyor... 

İşadamı Cüneyt ise İzmir'de Terörle mücadele polisi tarafından bir yol kontrolünde gözaltına alınıp bir bodrum katında yaklaşık iki hafta boyunca işkence gördüğünü söyledi. 

"KARIMA VE ÇOCUKLARIMA TECAVÜZ EDECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Yaşadıklarının kendisini çok etkilediğini söyleyen Cüneyt, "En kötüsü, karıma ve kızlarıma gözlerimin önünde tecavüz etmekle tehdit ettikleri zamandı." diyor. 

Cezaevinde Kalp Krizi geçirdiği için serbest kalmış  Şimdi Almanya'da yaşıyor ve o büyük depresyon ve yüksek tansiyon tedavisi görüyor... 

3'üncü Kurban ise Mahmut Yıldız... İlk iki kurban gibi Gülen Hareketi'ne mensup olmakla suçlanmıyor. Mahmut Diyarbakır'da yaşayan bir Kürt Genci... Polis tarafından gözaltına alınmış. PKK ile de bir bağlantısı yok.. Fakat ağır işkence görmüş. 

Kendi beyanına göre polisler onu öldü diye bir yere atmışlar ve ambulans  çağırmışlar. Üç gün sonra hastanede uyandı. Doktorlar tüm vücutta kırıklar ve beyin kanaması buldular. Bu rağmen Mahmut hayatta kaldı. İyileşip yurt dışına çıktı. Bu arada Avukatının işkenceler ile  ilgili hukuk mücadelesi de sonuçsuz kaldı. 


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