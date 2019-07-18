Van'da göçmen faciası.. Minibüs kaza yaptı: 15 ölü, 27 yaralı

Van-Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek lahallesi yakınlarında göçmenleri taşıyan 76 AAC 296 plakalı minibüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.





Kazada ilk belirlemelere göre 15 göçmen hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.





VALİ BİLMEZ: HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA ÇOCUK VE KADINLAR DA VAR





Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Erçek bölgesinde yaşanan olayda düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün dağ yolundan kente gelmeye çalıştığını belirten Bilmez, şunları söyledi:







"Muradiye'den düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs dağ yolunu kullanırken şarampole yuvarlandı. Olayın ardından bölgeye yeteri kadar kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerimizin kurtarma ve yaralıların hastanelere sevk edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Şu anda 15 kişi hayatını kaybetti, 20'nin üzerinde yaralımız var. Hastanelerde gerekli önlemler alındı. Uyruklarıyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgimiz yok. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu olduklarını değerlendiriyoruz. Hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınlar da var."