Kaçırılan 6 kişinin yakınlarına Cumartesi Anneleri'nden destek....

744 haftadır zorla kaybedilen yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri, 745'inci haftada, aynı tip siyah transporter araçlarla ve kendilerini “devlet” olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırılan 6 kişi için çağrı yaptı.

Cumartesi Anneleri, 7-20 Şubat 2019 tarihleri arasında kaçırılan; Gökhan Türkmen, Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak, Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek’i arıyor.





Cumartesi Anneleri’nin 745. hafta için yaptıkları çağrı şöyle:







“745. haftamızda Gökhan Türkmen, Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak, Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede? sorumuza cevap verin!” diyerek buluşacağız. Sizi de ‘herkes için hukuk, herkes için adalet’ diyen sesimize eşlik etmeye çağırıyoruz. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak kaybedilenlerin aileleri ve hak savunucuları olarak çoğu Ankara’da olmak üzere insanların kaçırılması iddiaları karşısında derin endişe içindeyiz. 7 ve 20 Şubat 2019 tarihleri arasında kaçırılan Gökhan Türkmen, Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak, Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek’ten ailelerinin tüm çabalarına rağmen haber alınamıyor. 745. haftamızda başta Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı olmak üzere tüm yetkililere, ‘Hukuk kuralları herkese eşit ve adil bir biçimde uygulanmalıdır. Kaçırılan insanların ailelerinin savcılıklara da yansıyan iddiaları ile ilgili yaşamı koruma ve etkili soruşturma yükümlülüğünüzü yerine getirin. Gökhan Türkmen, Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak, Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede? sorumuza cevap verin!’ diyerek buluşacağız. Sizi de ‘herkes için hukuk, herkes için adalet’ diyen sesimize eşlik etmeye çağırıyoruz.”









SEZGİN TANRIKULU: “CUMARTESİ ANNELERİNE GALATASARAY MEYDANINI KİM YASAKLADIYSA BU 6 KİŞİYİ KAÇIRAN FAİL ODUR”

Kaçırılan 6 kişiyle ilgili süreci başından beri takip eden CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu buluşmada yaptığı konuşmada faile dikkat çekti. Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda buluşmalarına yasak getirildiğini hatırlatarak, “Cumartesi Annelerine 700 hafta sonra bu yasağı kim getirip, onları bu sokağa sıkıştırdıysa, Şubat ayında kaçırılan 6 kişinin faili de odur” dedi.





Tanrıkulu, zorla kaybedilme vakalarının insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu ve zaman aşımı bulunmadığını, kaçırılan bu kişilerin faillerinin uzak olmayan bir gelecekte yargılanacaklarını söyledi. Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nde öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını hatırlatan Tanrıkulu, “Suud rejimi Türkiye’yi zorla kaybetme için bir platform ülke olarak görüyorsa, cesareti bugün gördüğümüz tablodan alıyor” dedi.













KAÇIRILANLAR TEK TEK ANILDI

Şubat ayında kaçırılan 6 kişi ve nasıl kaçırıldıklarına ilişkin detaylar tek tek okunurken, ardından ailelere söz verildi. Kaçırılanların eşleri ve anneleri yaptıkları konuşmalarda duygularına hakim olamadılar. Yakınlarının bir an önce serbest bırakılmasını isteyen aileler, işkence ve hayati tehlike riskinden endişe duyduklarını belirttiler. Fizyoterapist eşi Mustafa Yılmaz’ın kaçırıldığını anlatan Sümeyye Yılmaz, “Bir dedektif gibi tüm delilleri, kamera görüntülerini, mobeselerin numaralarını savcılığa, emniyete verdim ama hiçbir işlem yapılmıyor.” dedi.