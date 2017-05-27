Samanyolu Haber /Gündem / AKP, besleyip kullandığı 'Aktrol' sürüsüne dava açıyor! /27 Mayıs 2017 14:41

AKP, besleyip kullandığı 'Aktrol' sürüsüne dava açıyor!

AKP'li yönetici ve milletvekillerinin, Twitter’da takma isimlerle oluşturulan ''trol'' hesaplara dava açacağı bildirildi.

Meczup Trol Fatih Tezcan hakkında soruşturma

AKP'ye yakın olduğu iddia edilen, açık kimliği belirsiz sosyal medya hesaplarından AKP'lilere yönelik hakaret ve suçlamalar bir kez daha yargıya taşınıyor. Bu talimatın Cumhurbaşkanı ve Başbakan Yıldırım’dan geldiği öne sürüldü.

Hürriyet’te yer alan habere göre, AKP'de referandum sürecinde ve partinin yeniden dizayn edilmesi çalışmalarının yoğunlaştığı olağanüstü kongre döneminde sosyal medyada, özellikle de Twitter’da takma isimlerle oluşturan hesaplarla bakan, parti yöneticisi ve bazı milletvekilleri hedef seçildi.

Aralarında AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mustafa Ataş, milletvekilleri Adnan Boynukara ve Nurettin Yaşar’ın da bulunduğu 30 kişi AKP'ye yakın olduğu iddia edilen bu hesaplara dava açma kararı aldı.

Vekiller, bu hesapları yöneten kişilerin kendi aralarında oluşturduğu doğrudan mesajlaşma (DM) kayıtlarını isteyecek.

Trol hesaplar için "Hocacı" yani "Davutoğlu ekibi", "Reisçi" ve "Malatyalılar grubu" gibi nitelendirmeler yapıldığını ve hakaret edildiğini belirten vekillerin, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a da taşıdığı belirtiliyor.

Yıldırım’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bu hesapların kapatılması konusunda gerekeni yapmasını istediği belirtildi. Bu süreçte bir hesabın kapatıldığı, ancak hemen farklı isimle yeni hesap açılarak suçlamalara devam edildiği dile getirildi.

Erdoğan’ın, bu sorunu kendisine ileten ve bazı isimleri veren milletvekillerine, “Kim bunlar, ben tanımam bile, kimin adına iş yapıyorlar, bulun bunları” dediği öne sürüldü.

FİDEL OKAN DEVREDE Mİ?

Uzun süredir Aktrol çetesi ile ilgili kimlik tespitlerini dosyaladığını hatırlatan Avukat Fidel Okan'ın bu davalarda rol alıp almayacağı henüz belli değil. Fakat Aktrollerin tespitine dair elinde hukuki delil biriktiren nadir isimlerden birinin Fidel Okan olduğu biliniyor.

Aktrollerin en meşhur isimlerinin başında Esat Ç. ya da Esat Reis lakaplarıyla bilinen Esat Burak Uzundere, Rkopar ya da Bıyıkbay isimleriyle bilinen Rahmi Kopar, bir çok hesaba mentorluk yapan Taha Ün, Burak Gültekin ve Emin Şen geliyor.

Trollerin kurumsallaştığı da dönemin kudretli isimlerinden Beşir Atalay'ın İstanbul Maslak'ta bu işleri yürütmek için düzenlenen dev ofisi ziyaretiyle ortaya çıkmıştı.

Pelikan Vak'ası gibi AKP içi hesaplaşmalarda da rol oynayan trol faaliyetlerinin partinin geleceğini riske atmaya başlaması nedeniyle tasfiye edilme yoluna gidileceği muhtemel. Trollerle ilgili çalışmaları yürüten Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mustafa Varank, AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi isimlerin, açılacak olan davalar ve DM mesajlarının Twitter'dan istenmesi sonucunda tavrının ne olacağı merak ediliyor...
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