Samanyolu Haber /Gündem / AK troller için üzücü haber Avusturya’dan geldi /09 Mayıs 2017 08:19

AK troller için üzücü haber Avusturya’dan geldi

Avusturya'nın temyiz mahkemesi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un "nefret söylemi" içeren tüm mesajları kaldırması gerektiğine hükmetti.

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Başkent Viyana’daki mahkemeye bu talebi içeren başvuru, Yeşiller Partisi tarafından yapılmıştı.

Parti, lideri Eva Glawischnig aleyhine Facebook’ta sahte bir hesap üzerinden paylaşılan ve hakaret içeren mesajların kaldırılmasını istemişti.
Temyiz mahkemesinin kararının uluslararası çapta yansımaları olabileceği bildiriliyor.

Zira Viyana Ticaret Mahkemesi Aralık ayında aldığı kararda, Facbook’un bu nefret mesajlarını, sadece Avusturya genelinde engellemesini talep etmişti.
Temyiz mahkemesi ise sosyal paylaşım sitesinin bu mesajları dünya çapında kaldırması gerektiğine hükmetti.

Kararın Türkiye’ye yönelik bir bağlayıcılığı tabii ki yok. Ancak Facebook uluslararası çapta bu yönde bir karar alırsa, iktidar odaklarının işaret ettiği hedeflere topyekûn saldıran AK troller bir hayli zorlanacak.

‘FACEBOOK SADECE PLATFORM DEĞİL’

Mahkemenin kararını yorumlayan Avusturya Yeşiller Partisi’nin milletvekillerinden Dieter Brosz, Faceook’un artık sadece bir platform olduğunu iddia edemeyeceğini söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Dieter Brosz, sitenin artık “nefret söylemi” içeren mesajların engellenmesinde sorumluluk alması gerektiğini belirtti.
Facebook’un avukatları ise mahkemenin kararı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Almanya hükümeti de geçen ay, sosyal paylaşım sitelerinin, “nefret söylemi” içeren mesajları hızla kaldırmamaları halinde 50 milyon euro’ya kadar para cezasına çarptırılabilmelerini öngören bir planı onaylamıştı.
Avrupa Birliği’nin de birlik üyesi tüm ülkeleri kapsayacak benzer bir plan üzerinde çalıştığı biliniyor.
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