AKP'li troller o fotoğraftan 'darbe' çıkardı!

A Haber'de yayınlanan fotoğraflarda Kemal Kılıçdaroğlu üste askerler tarafından resmi törenle karşılanıyor. Üs komutanlarının tokalaştıkları Kemal Kılıçdaroğlu, resmi tören mangasını selamlıyor. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer hakkında işlem başlatılmasını ve görevden alınmasını isteyen AKP taraftarları sosyal medyada mesaj yağdırdı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Tuğgeneral Ahmet Biçer'in suçsuz olduğu anlaşılmış ve Resmi Gazete'de çıkan kararla yeni görev yerine atanmıştı.







Cem Küçük "Ey Genelkurmay bu görüntüler nedir? 27 Mayıs'tan bir gün önceki 26 Mayıs 1960'ın hareketleri bunlar? Ey millet uyanın" yazarken, Fatih Tezcan "F... 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'na yol açtı mı? Cevabı Bandırma 6. Anajet Üs Komutanı'ndan Geldi! Genelkurmay Göreve! Atın Bunu Ordudan!" ifadelerini kullandı. Ömer Turan ise "Darbeci Kemal Kılıçdaroğlu bu görüntülerle kimlere ne mesajı veriyor? Kampanya kisvesi aktında darbe toplantıları mı yapılıyor?" ifadelerini kullanırken, AKP milletvekili Metin Külünk "Kılıçdaroğlu'nu karşılayan General, İşgalci örgütün lideri Akın Öztürk döneminde erken terfi ettirilen General'lerden midir?" dedi. Hüseyin Gülerce "CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de askeri üsse helikopterle inmesi ve törenle karşılanması konusunda Genelkurmay açıklama yapmalıdır" derken, Turgay Güler "Kılıçdaroğlu yahut onu kanunsuzca askeri törenle karşılayanlar neyin mesajını vermektedirler!" ifadelerini kullandı.





İşte AKP'lilerin darbe paranoyası











































































