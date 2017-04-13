Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li trol şikayet etti, Bülent Arınç ifade verdi /13 Nisan 2017 14:46

AKP'li trol şikayet etti, Bülent Arınç ifade verdi

TBMM eski başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cemaat'e yakın olduğu iddia edilen Bolu'daki alışveriş merkezini ziyaret etmesini sosyal medyada eleştiren gazeteci İmdat Aslan'a, katıldığı televizyon programında hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada ifade verdi.

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Bolu’da 2012’de genel yayın yönetmenliğini yaptığı yerel gazetede Fethullah Gülen Hocaefendi hakkında onlarca iftira yazısı kaleme alan ve bu yüzden Gülen’in hakkında 98 ayrı dava açtığı İmdat Aslan, yazılarında TEM Otoyolunun Bolu Dağı mevkisinde bulunan alışveriş merkezinin de Hizmet Hareketi'yle bağlantılı olduğunu iddia etmişti.

Aslan, 2015 yılının Aralık ayında alışveriş merkezini ziyaret eden dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı, tesis ile ilgili kamuoyunda olumlu algı oluşturmaya çalışmakla suçlayarak eleştirmişti. Aslan, katıldığı bir televizyon programında bu eleştirisi nedeniyle kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü Arınç hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturması sonunda Arınç hakkında, ‘Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan dava açıldı.

‘DURUŞMA GAYET GÜZEL GEÇTİ’

Arınç, bugün Bolu Adliyesi’ne gelerek Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada ifade verdi. Basın mensuplarının alınmadığı duruşma sonunda açıklama yapan Arınç, ‘İmdat Aslan isimli bir kişinin hakkımda açtığı bir dava için geldim. Kendisine hakaret ettiğimi ifade etmiş ve davacı olmuş. Bugün duruşma görüldü. Daha önceki günlerde gelememiştim. Bugün hem Bolu’yu hem adliyeyi ziyaret edeyim ve mahkemede bizzat bulunayım diye düşündüm. Duruşma gayet güzel geçti. Taraflar savunmalarını söylediler. Hakim de karar vermek üzere davayı Mayıs ayına erteledi’ dedi. Arınç, referandum ile ilgili soruya ise cevap vermedi.

‘BENİ HEDEF GÖSTERDİ’

Adliye önünde açıklama yapan İmdat Aslan ise "Arınç katıldığı programda, ‘Adam neymiş araştırdım. Geçmişi karanlık. İtirafçı pozisyonuna gelmiş, zavallı’ diyerek kendisini hedef gösterdiğini savundu.

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