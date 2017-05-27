Brüksel dönüşü Erdoğan: Süngüsü düşmüş, hayal gücü gelişmiş

AB ile yaşanan gerilimi mazide bırakma isteğiyle Brüksel’de boy gösterdiğini “Referandum sürecinde yaşananların geride bırakılması gerekiyor” sözleriyle açıklayan Erdoğan, liderlere “AB üyelik sürecine yeni ve pozitif bir ivme kazandırılması” talebini ilettiğini belirtti.

Görüşmelerde mülteci anlaşmasının uygulanması, vize konusu, terörle mücadele gibi konuları görüştüklerini söyleyen Erdoğan, AB liderlerinin insan hakları, ifade-basın özgürlüğü, idam cezasının geri getirilmesi gibi başlıklarda sıraladığı eleştiri ve uyarılardan söz etmedi ancak adım atma taahhüdünde bulunduğunu aktardı:

Birtakım çalışmalar yapmışlar. Şu anda kendilerinden bu yaptıkları çalışmaya yönelik biz 12 aylık takvim aldık. Bu takvim üzerinde dışişleri ve AB bakanlıklarımızla bir çalışma yapacağız ve adımları atacağız.

ERDOĞAN “ÜYELİK HEDEFİ”NDEN SÖZ ETTİ, AB YETKİLİLERİ SOMUT ADIM İSTEDİ

Merkel’e “Nasıl yaparsın?” diye kızmış, Macron gözüne girmiş!

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde ifade ve basın özgürlüğü konularında uyarılarda bulunduğu, her iki liderin kendi ülkelerinin vatandaşı olan gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini ilettiği açıklanmıştı.

Erdoğan ise “ayar yiyen” pozisyonunu örtebilmek için “ayar veren” bir görüntü sergilemeye çalıştı. Macron için “Genç, 40 yaşında bir arkadaşımız. Pozitif bir enerji verdi” demekle yetinen Erdoğan, Merkel ile görüşmesini ise şu sözlerle anlattı:





Almanya’da PKK’lıların anlayışla karşılanmasından, FETÖ elemanlarının güvence altına alınmasından duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik. Darbeci askerlerin iltica taleplerinin kabul edilmesine tepkimizi en sert şekilde gündeme getirdik ve ‘Bunu nasıl yaparsınız?’ diye sorduk. Maalesef bu hususların kendilerinin elinde olmadığını, Almanya’da hukukun ve anlayışın iltica taleplerine karşı biraz farklı olduğu tarzında şeyler söyledi. Oysa bu büyük oranda İçişleri, Adalet bakanlıklarının, bilemedin hükümetin elinde olan bir iştir, süreçtir.





Parlamenter heyetin İncirlik’i ziyaret talepleri oldu. Biz dedik ki, bundan öncekinde isimleri gönderdiniz. Bunda da kimler ziyaret edecekse, listeyi Dışişleri Bakanınız gönderir, uygunsa tabii olabilir. Zira Alman milletvekillerinin arasında bazen teröristlere açıkça destek verenler de olabiliyor.





Onlar kafayı Deniz’e (Yücel) takmış durumdalar. Ben de kendilerine ‘Sizde çok Deniz var, ben size bunların dosyalarını da verdim’ diye hatırlattım.





MERKEL VE MACRON’DAN ERDOĞAN’A BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE İNCİRLİK UYARILARI





YPG rahatsızlığını anlatmış, peki dinleyen?