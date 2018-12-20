'Marmara'da bir ayda iki deprem olması normal değil, hareketlilik var'

"Çınarcık'ta yaşanan sarsıntı büyük bir depremin habercisi olabilir. Deprem 6.5 büyüklüğünde olabilir ve süresi de 25-30 saniye olacak" diyen Ercan, depremin İstanbul'da da hissedileceğini kaydetti.





'6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR'







Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Posta.com.tr'den Adem Özdoğan'a açıklamalarda bulundu.





"Marmara'da bir deprem değil üç deprem bekleniyor. Bu depremler kuzey kolda olacak. Küçükçekmece'nin önünde, Marmara Ereğlisi'nin önünde ve İmralı depremi. Bu daha çok İmralı depreminin ön gerginlikleri. Kuzey Anadolu kırığının Gölcük kolu 1999'da 180 kilometre olarak kırılmıştı. Kırığın ucu Çınarcık Esenköy'e kadar gelmişti" diyen Ercan'a göre ''Esenköy'e kadar kırdıktan sonra depremin enerjisinin yüzde 25'i burada kalmıştı. Ve o enerji kırmak için yükleniyor. Yüklendiği zaman Gemlik Körfezi'nin olduğu yerde Armutlu Burnu, İmralı Adası, Mudanya üçgeninin içinde bir deprem olacak''. Bu depremin büyüklüğü 6.3 ile 6.5 arasında olabilir.





'DEPREM 25-30 SANİYE SÜRECEK'





Ercan şöyle devam etti:





''Sığ bir deprem olacak. Bu deprem 25-30 saniye arasında sürecek. Özellikle 99 depreminde Çınarcık'ta kötü olarak güçlendirilmiş yapıları yıkabilir. İmralı'da etkili olur. Mudanya'da ve özellikle Gemlik'in çukur kesimlerinde çok etkili olur. İstanbul'da çok fazla etkili olmaz.''







'DEPREMİ İSTANBUL'DA CİDDİ ŞEKİLDE HİSSEDECEĞİZ'





''Marmara Adası'nı ana karadan ayırmaya çalışan bir kırık. Doğum öncesi gerginlik boşalmaları. 4.5 büyüklüğünde deprem yıkım yapmaz ama bizim için çok önemli. Bir ay içerisinde 4.3'lük ve 4.5'lik iki deprem. Yeterli gerginlik biriktirdiği anda biz depremi ciddi şekilde İstanbul'dan hissedeceğiz. Özellikle Ataköy, Silivri, Ayamama Deresi ve Gürpınar keza Haramidere'de olan konutlar depremden baya etkilenecektir. Büyük depremi yapmadan önceki uyarı depremleri bunlar böyle okumak gerekiyor. Tarihi konusunda net bir şey söylemek mümkün değil. Orta kol için bir tarih veremiyoruz.''