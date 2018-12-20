4.4'lük Yalova depremi tedirgin etti, öncü sarsıntı mı?

Hürriyet'in haberine göre Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, Çınarcık depremini yorumladı. Prof. Dr. Barış şunları söyledi:







"Bu bir öncü deprem değildir. Çınarcık - Armutlu yarımadası, hem kuzeyinde hem güneyinde iki tane fay var. Sıkışmış bir bölge ve bunun gibi 4-4,5 deprem üretecek onlarca fay var orada. Büyük bir depremin öncüsü değil bunlar.





Genellikle 39 Erzincan depreminden 99 depremine kadar bütün depremlerin öncü depremlerine baktığımızda, bugüne kadar öncü deprem aktivitesi yapmamıştır Kuzey Anadolu fayı. Tarihinde böyle bir şey yok. Bu depremin öncü olmadığını, aktif faylardan bir tanesinin daha kırıldığını söylüyoruz.





Öncü mü, bir sonraki depremi tetikler mi? Artık bizim bunları konuşmamamız lazım. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, mutlaka depreme hazırlıklı olması gerektiğini söylüyoruz."